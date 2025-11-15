🔥 В соцсетях обсуждают инструкции Зидана игрокам «Реала» перед первым класико. Он гений? 🧠
В соцсетях обсуждают инструкции Зинедина Зидана перед первым класико в качестве наставника мадридского «Реала». За подлинность отвечать не можем, но все же обратим внимание.
В то время мадридцам противостояла звездная тройка сине-гранатовых: Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар.
Зидан сразу акцентировал внимание на организованном и умном прессинге.
Он сказал игрокам: Когда «Барселона» начинает строить атаку из обороны, нам нужно давить на них в формате «4 на 3».
Криштиану, твоя работа заключается в том, чтобы пресекать пас между вратарем и первым центральным защитником. Бензема, следуй за Бускетсом и блокируй его пасы через линии. Бэйл, прессингуй второго центрального защитника.
Таким образом, мы заставим Бускетса отойди назад, чтобы получить мяч, и это лишит «Барсу» численного преимущества в полузащите.
Кросс и Модрич, не позволяйте мячу попасть к Иньесте или Ракитичу. Иньеста попытается пройти через центр, чтобы вытянуть вас с позиции и освободить зону для Суареса или Месси. Каземиро, в этот момент ты контролируешь Иньесту.
Если Иньеста или Ракитич получают мяч, максимально давите на них, чтобы заставить их отдать мяч обратно Бускетсу.
Цель состоит в том, чтобы перекрыть все вертикальные пути к Бускетсу и оставить его только с широкими вариантами, заставив «Барселону» играть широко.
Таким образом, мы заставим Суареса оставаться на фланге, чтобы попытаться растянуть поле – там он не представляет реальной угрозы.
Что касается Месси, то его контроль является обязанностью всей команды; это зависит от того, где он находится на поле, а не только от одного игрока».
Напомним, под руководством Зидана «Реал» трижды выигрывал класико.
Справедливости ради нужно сказать, что исполнители у Зидана были в полном порядке - эти должны были следовать задумке.
