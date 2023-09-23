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😭 «Я нахожусь на стадии выживания». Шакира призналась, что ей сложно пережить предательство Пике

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Шакира призналась, что находится в «режиме выживания» после расставания с Жераром Пике.

46-летняя певица рассказала о сложностях, с которыми столкнулась после 11 лет брака с экс-защитником «Барселоны».

«Я чувствую себя кошкой с более чем девятью жизнями. Всякий раз, когда я думаю, что не могу стать лучше - внезапно получаю второе дыхание.

Shakira talks of her shattered 'dream' of having 'together forever' with ex Gerard Piqué

Я прошла через несколько этапов: отрицание, гнев, боль, разочарование, снова гнев, снова боль.

Теперь я нахожусь на стадии выживания. Например: просто держу голову над водой и размышляю. Это этап очень усердной работы, и когда у меня есть время, то я просто провожу его с ними», - заявила Шакира.

Ранее певица призналась, что Пике предал ее вскоре после того, как ее отец, Уильям Мебарак Чадид, оказался в больнице после неприятного падения.

4 комментария

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DHARMA Initiative
Эх. Такую женщину обидел, дурак
+5
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Gon3a1e5@mail.ru
Что??
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andyon
С кем она проводит время, а, "переводчик", не пояснишь?
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0
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