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Криштиану Роналду назвал самого сложного соперника, которому противостоял в своей карьере

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Криштиану Роналду назвал самого сложного соперника, с которым он когда-либо сталкивался за свою долгую и успешную карьеру.

38-летний футболист, который сейчас играет за «Аль-Наср», провел много тяжелых матчей в «Спортинге», «Реале», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентусе».

В начале своей карьеры Роналду терроризировал защитников своим прямым бегом, быстрыми ногами и уникальным стилем дриблинга, а позже адаптировал свою игру и стал полноценным центральным нападающим.

У Криштиану было много сильных соперников, но сам он выделяет Эшли Коула, которого многие считают величайшим левым защитником эпохи Премьер-лиги в составе «Арсенала» и «Челси».

Роналду встречался с легендой Англии и на клубном уровне, и в сборной.

«За эти годы у меня было несколько отличных сражений с Эшли Коулом. Он не дает тебе ни секунды передохнуть Он был таким упорным игроком, когда был на пике своей карьеры, быстрым и жестким в отборе мяча. Я знал, что игра не будет легкой» - признавался Криштиану в интервью.

После выхода на пенсию бывший защитник работал тренером в сборной Англии U21, «Дерби» и «Эвертоне».

 

4 комментария

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Дзюбиньо
А я думал Эн Несери
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Дима Костылев
Даа. Эта было великолепное противостояние 💪
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Вспоминается сразу евро04, почему-то
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