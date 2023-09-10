Гаспачо
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🤯Внезапно Месси заговорил по-английски, хотя раньше публично общался только на испанском. Как это возможно?

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Новые технологии в действии.

В 2021 году, за два года до того, как оказаться в «Интер Майами», Лионель Месси дал интервью Гильему Балаге, в котором признался, что начал учить английский язык.

«Я изучаю английский язык уже полтора года, но когда ты находишься в Англии, ты учишь его по необходимости. Я понимаю его, но не говорю на нем».

В том сезоне аргентинец только закончил свой долгий путь с «Барселоной» и готовился к новой странице своей биографии − переезду во Францию в «ПСЖ». Английский язык там ему был ни к чему, потому обучение явно было если не поставлено на паузу, то не ускорено.

Инглиш не понадобился Месси и в Майами, куда он перебрался этим летом. Несмотря на то, что город находится в США, 70% населения − латиноамериканцы, общающиеся на испанском. Лионель продолжил вести пресс-конференции на родном языке.

Однако современные технологии творят чудеса. С помощью новой нейросети HeyGen Лионель Месси не просто заговорил на английском, но еще и сохранил собственный голос.

За короткое время это видео набрало несколько сотен тысяч просмотров и многочисленные отклики от футбольных болельщиков:

💭Клянусь, первые секунды не мог понять, что не так, восхищался его английским. Его голос очень сильно похож.

💭Это самое близкое к тому, что мы услышим, когда Месси действительно заговорит по-английски.

💭Я думал, что это действительно говорит Лео, пока не почитал все комментарии. Потрясающая нейросеть.

💭Я пока даже не знаю, что я чувствую по этому поводу.

А как вам такое использование новых технологий? Пишите в комментариях.

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