Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес недавно посетила ресторан в Альмерии во время отпуска со своими друзьями, где получила неожиданный подарок от фаната.

Всего через несколько дней после 80-го Венецианского международного кинофестиваля Джорджина Родригес была замечена в Альмерии, городе на юго-востоке Испании.

Девушка провела е несколько дней на отдыхе с группой друзей в Агуа Амарга, красивой и рыбацкой деревне в Альмерии.

Родригес отправилась на яхте в лодочный клуб Carboneras Marina и поужинала в ресторане La Chumbera. Именно там к девушке подошел фанат и подарил ей лотерейный билет на денежный розыгрыш 22 декабря.

Таких подарков Джорджина точно еще не получала! Пожелаем ей удачи!