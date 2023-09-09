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Джорджина Родригес получила необычный подарок от фаната в Испании

Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
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Джорджина Родригес
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес недавно посетила ресторан в Альмерии во время отпуска со своими друзьями, где получила неожиданный подарок от фаната.

Всего через несколько дней после 80-го Венецианского международного кинофестиваля Джорджина Родригес была замечена в Альмерии, городе на юго-востоке Испании.

Девушка провела е несколько дней на отдыхе с группой друзей в Агуа Амарга, красивой и рыбацкой деревне в Альмерии.

Родригес отправилась на яхте в лодочный клуб Carboneras Marina и поужинала в ресторане La Chumbera. Именно там к девушке подошел фанат и подарил ей лотерейный билет на денежный розыгрыш 22 декабря.

Таких подарков Джорджина точно еще не получала! Пожелаем ей удачи!

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