Летом «Бавария» наконец пописала Кейна. Дорога из Лондона в Мюнхен выдалась для англичанина непростой: «Тоттенхэм» никак не хотел расставаться со своей легендой.

Утром 11 августа казалось, что стороны обо всем договорились, но внезапно «шпоры» запретили нападающему вылетать в Германию. Харри несколько часов прождал в доме семьи в окрестностях аэропорта, лишь вечером он наконец сел на самолет.

Фактически контракт с Рекордмайстером Кейн подписал ночью. Фанаты в потемках приветствовали новичка у базы клуба. 12 августа англичанин дебютировал за «Баварию» в матче за Суперкубок. В той встрече мюнхенцы уступили «Лейпцигу», а нападающий не смог отметиться результативными действиями.

Трансфер Кейна вымотал не только самого игрока, но и руководство «Баварии». Ули Хенесс, легенда и почетный президент Рекордмайстера, рассказал, что переход англичанина мог сорваться в последний момент:

«В полночь мы пришли к устному соглашению, но уже в 2:50 ночи сделка вновь была поставлена под сомнение. Они [руководство «Тоттенхэма»] вновь запросили большую сумму. Тогда им ответил Ян Дрезен: «Ни пенни больше!» Леви потребовалось шесть часов, чтобы смириться с нашей позицией. Лишь после самолёт, который ждал Кейна, наконец взлетел.

В то утро Харри сказал: «Если к вечеру клубы не договорятся, в воскресенье я сыграю за «Тоттенхэм». И на этом все закончится. Тогда я не подпишу новый контракт с ними [«шпорами»], а в следующем году перейду сюда [в «Баварию»] в качестве свободного агента».

Настойчивым мюнхенцам все же удалось победить ненасытного Леви. К слову, многие клубы стараются избежать переговоров с Дэниэлем.

По данным Marca, этим летом «Реал» интересовался Кейном, но не стал вступать в борьбу за нападающего, потому что не хотел вести дела с президентом «Тоттенхэма». По той же причине от трансфера Харри отказался «Юнайтед», пишет ESPN.

Ну и что делать с таким президентом?