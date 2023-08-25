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Чемпионки мира вернулись в Испанию. Послушайте речь Ольги Кармоны, которая в день финала ЧМ потеряла отца

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Лучший день стал худшим.

Женская сборная Испании вернулась в Мадрид и отпраздновала победу на чемпионате мира перед тысячами болельщиков.

Центральной фигурой праздника стала Ольга Кармона, которая забила в воскресном финале победный мяч в ворота сборной Англии. После матча девушка узнала, что умер ее отец, который долго болел. Семья решила дождаться финального свистка, чтобы сообщить Ольге об этом.

Вся сборная Испании вышла на сцену, которую соорудили в мадридском парке «Мадрид Рио». Микрофон взяла Ольга Кармона, а ее речь получилась очень проникновенной.

«Сегодня особенный день для всей страны, но для меня он немного сложный. Вчера меня одолевали смешанные эмоции. В какой-то момент этот день стал лучшим в моей жизни, а потом превратился в худший. Я очень рада подарить эту радость всей стране. Теперь у вас есть звезда, о которой вы так мечтали, и не только та, которую мы будем носить на груди, но и все те, которые находятся в небе и которые сопровождали нас».

Некоторые болельщики слушали Ольгу со слезами на глазах, несколько раз девушку перебивали громким скандированием «Ольга, Ольга, Ольга».

23-летнюю футболистку «Мадрида» признали самым ценным игроком финала и она стала первой футболисткой со времен Карли Ллойд в 2015 году, забившей в полуфинале и финале чемпионата мира.

Ранее Кармона и ее подруги по команде проехали на открытом автобусе мимо самых известных достопримечательностей Мадрида, танцевали и махали болельщиками, которые выстроились вдоль улиц столицы с флагами Испании и в красно-желтых цветах страны.

1 комментарий

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JENNINGS
Слова про звёзды тронули до слёз! Сил Ольге и её семье!
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