Гаспачо
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У Месси 10 (ДЕСЯТЬ) голов 6 матчах. Собрали все, почти каждый мяч – красота

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В воскресенье «Интер Майами» забрал первый трофей в своей истории, обыграв «Нэшвилл» в финале Кубка лиг. Единственный мяч «Майами» в основное время забил Лео Месси, он – главный бомбардир турнира, самый ценный игрок и просто замечательный человек.

В 6 матчах за «Майами» Лео забил 10 голов и отдал 1 ассист. В этом видео собраны все голы Месси в Кубке лиг.

10 комментариев

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Hella black
Голы на любой вкус 😋
Хочешь красоты 🤩 - пожалуйста
Хочешь в штрафной - пожалуйста
Хочешь из-за пределов штрафной - пожалуйста
Хочешь сам штрафной - да хоть два штуки,пожалуйста
Хочешь как на Сантьяго Бернабеу - пожалуйста
Хочешь гол как в Ps5 с зажатой кнопкой R2 - да пожалуйста

Главное не сравнивайте эти шедевры с добиванием в пустые ! Будьте адекватны
+7
-1
+6
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Машина Мощная
не пенальти конечно забивать , но для человека играющего на позиции ОФ в 36 лет неплохо))
+4
0
+4
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Hella black
Ответ hompos
Он мне конечно нравится как игрок его карьера в моем любимом клубе была просто восхитительной но блин он настолько жадный или обидчивый что не может простить долг который должна ему барса которая находится в очень плохом финансовом состоянии
Там не много по другому всё работает,есть обязательства игрока перед клубом,ровно такие же обязательства у клуба перед игроком.
Виноват там не Лёня,а предыдущий президент Бармалей,втянувший Барсу в болото
+2
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+2
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NomerSports
фантастика голы как в лучшие годы. понятно что уровень сопротивления ниже и Лео успевает прицелиться ,но стиль тот же .Великий игрок ,смотрю с наслаждением.
+1
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+1
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predMBAPPE
6 матчей и отгрузил целый Чирик, из них 7 шедевров, Великий Арг👑🇦🇷💪🏻
0
0
0
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Машина Мощная
Ответ hompos
есть много мнений о нем кто то говорит что он лучший игрок в мире кто то говорит что он гном на стероидах и тд мое мнение я считаю что месси один из лучших игроков в мире за всю историю если брать
те кто говорит что лучший в мире правы, статистика это подтверждает. по командным трофея он теперь № 1, а по личным наградам вообще в космосе.
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hompos
Ответ Hella black
Голы на любой вкус 😋 Хочешь красоты 🤩 - пожалуйста Хочешь в штрафной - пожалуйста Хочешь из-за пределов штрафной - пожалуйста Хочешь сам штрафной - да хоть два штуки,пожалуйста Хочешь как на Сантьяго Бернабеу - пожалуйста Хочешь гол как в Ps5 с зажатой кнопкой R2 - да пожалуйста Главное не сравнивайте эти шедевры с добиванием в пустые ! Будьте адекватны
хорошо бро
0
0
0
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