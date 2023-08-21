10 комментариев

У Месси 10 (ДЕСЯТЬ) голов 6 матчах. Собрали все, почти каждый мяч – красота
В воскресенье «Интер Майами» забрал первый трофей в своей истории, обыграв «Нэшвилл» в финале Кубка лиг. Единственный мяч «Майами» в основное время забил Лео Месси, он – главный бомбардир турнира, самый ценный игрок и просто замечательный человек.
В 6 матчах за «Майами» Лео забил 10 голов и отдал 1 ассист. В этом видео собраны все голы Месси в Кубке лиг.
Хочешь красоты 🤩 - пожалуйста
Хочешь в штрафной - пожалуйста
Хочешь из-за пределов штрафной - пожалуйста
Хочешь сам штрафной - да хоть два штуки,пожалуйста
Хочешь как на Сантьяго Бернабеу - пожалуйста
Хочешь гол как в Ps5 с зажатой кнопкой R2 - да пожалуйста
Главное не сравнивайте эти шедевры с добиванием в пустые ! Будьте адекватны
Виноват там не Лёня,а предыдущий президент Бармалей,втянувший Барсу в болото