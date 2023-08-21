10 комментариев

В воскресенье «Интер Майами» забрал первый трофей в своей истории, обыграв «Нэшвилл» в финале Кубка лиг. Единственный мяч «Майами» в основное время забил Лео Месси, он – главный бомбардир турнира, самый ценный игрок и просто замечательный человек.

В 6 матчах за «Майами» Лео забил 10 голов и отдал 1 ассист. В этом видео собраны все голы Месси в Кубке лиг.