Гаспачо
Блог

Есть футболист, который ненавидит Месси и Роналду. Он жестко доставал каждого из них и начинал треш-ток 😱😱😱

Барселона Барселона
Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Реал Мадрид Реал Мадрид
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Интер Майами Интер Майами
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Аль-Хилаль Аль-Хилаль
МЛС МЛС
ПСЖ ПСЖ
Али Аль-Булайхи Али Аль-Булайхи
Футбол Футбол

Последние два десятилетия футбольный мир поделен на две части, именуемые «Лионелем Месси» и «Криштиану Роналду». Однако есть и те, кто не относится ни к одному лагерю. Похоже, самый яркий их представитель – Али Аль-Булайхи из саудовского «Аль-Хилаля».

Возможно, вы его помните: это он больше всех доставал Месси в первом туре ЧМ-2022. Лео с давлением справился средне: его сборная проиграла 0-1. Любопытно, что Аль-Булайхи тогда признался в треш-токе с аргентинцем: «Я говорил ему, что он проиграет».

Недавно защитник играл и с Криштиану. Во время финала Кубка арабских чемпионов Аль-Булайхи несколько раз за матч доставал Роналду, а в какой-то момент даже орал на лежащего на газоне португальца. Похоже, этот парень одинаково ненавидит главных футбольных звезд.

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
василий иванов
а может он просто неадекватный и ненавидит всех?
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Teodrakis
Нормальный игрок с нормальным отношением к соперникам, а не принцесса, раздвигающая ноги перед кумиром, как большинство фанатиков. В каждой игре его долг побеждать Месси и орать Роналде чтоб не симулировал, а не автографы выпрашивать
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Serdida Orayew
ну не смотря на то, что я всегда болел за Месси, и уважаю КриРо если я выйду против них тоже буду орать кричать и по возможности толкать и бить. а че ещё во время игры делать? стоять смирно отдавать честь и пропускать чтоль?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mustang Shelby
а может он себя хочет показать звёздам, причём тут любит или нет
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Avazbek Rasulov
Играющие на поле против звёзд, тоже являются зна- менитыми.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Тимченко
Ответ Serdida Orayew
ну не смотря на то, что я всегда болел за Месси, и уважаю КриРо если я выйду против них тоже буду орать кричать и по возможности толкать и бить. а че ещё во время игры делать? стоять смирно отдавать честь и пропускать чтоль?
ну бить-то может только Серхио Рамос позволить. Насчёт остального согласен - травм целенаправленно не наносил, а психологическое давление на соперника оказывать нужно👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий