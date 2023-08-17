7 комментариев

Последние два десятилетия футбольный мир поделен на две части, именуемые «Лионелем Месси» и «Криштиану Роналду». Однако есть и те, кто не относится ни к одному лагерю. Похоже, самый яркий их представитель – Али Аль-Булайхи из саудовского «Аль-Хилаля».

Возможно, вы его помните: это он больше всех доставал Месси в первом туре ЧМ-2022. Лео с давлением справился средне: его сборная проиграла 0-1. Любопытно, что Аль-Булайхи тогда признался в треш-токе с аргентинцем: «Я говорил ему, что он проиграет».

Недавно защитник играл и с Криштиану. Во время финала Кубка арабских чемпионов Аль-Булайхи несколько раз за матч доставал Роналду, а в какой-то момент даже орал на лежащего на газоне португальца. Похоже, этот парень одинаково ненавидит главных футбольных звезд.