Многие африканские игроки подписали выгодные контракты в это трансферное окно. Сильнейшие футболисты топ-лиг родом с африканского континента, некоторые из них входят в число самых высокооплачиваемых игроков в мире.

Давайте посмотрим на пятерку самых высокооплачиваемых африканских футболистов на сегодняшний день.

Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет) – 350 000 фунтов в неделю

Мохамед Салах — один из величайших нападающих в истории футбола. Игрок сборной Египта – лидер «Ливерпуля» с тех пор, как присоединился к клубу летом 2017 года.

Салах выиграл Лигу чемпионов, Премьер-лигу, Кубок Англии и Кубок Лиги с «Ливерпулем». Он остается отличным бомбардиром, поэтому летом 2022 года «красные» заключили с ним выгодный трехлетний контракт на 350 000 фунтов в неделю.

Франк Кессиэ («Аль-Ахли», Кот д'Ивуар) – 354 000 фунтов в неделю

Франк Кесси зарекомендовал себя как сила, с которой нужно считаться в основе «Милана». Мастерство футболиста сборной Кот-д'Ивуара и физические данные помогли ему доминировать в полузащите.

Он сыграл ключевую роль в успехе «россонери» в Серии А в сезоне 2021/22. Однако футболист решил не продлевать контракт с итальянскими гигантами и вместо этого перешел в «Барселону».

Хотя переезд на «Камп Ноу» изначально воспринимался как шаг вперед для Кессиэ, вскоре стало очевидно, что ему сложно получить место в стартовом составе. В итоге 26-летний футболист присоединился к саудовской команде «Аль-Ахли». Он подписал трехлетнее соглашение, по которому он будет зарабатывать 354 000 фунтов в неделю.

Калиду Кулибали («Аль-Хиляль», Сенегал) – 412 000 фунтов в неделю

Калиду Кулибали прошлым летом присоединился к «Челси» за 38 миллионов евро. Кулибали к тому времени уже исполнилось 30 лет, миновал период его расцвета, в итоге футболист провел крайне разочаровывающий дебютный сезон в АПЛ.

Теперь Калиду игрок «Аль-Хиляль». Хотя он уже не тот, что был раньше, Кулибали может перехитрить противников, с которыми столкнется в новом для себя чемпионате, где будет зарабатывать 412 000 фунтов в неделю.

Рияд Марез («Аль-Ахли», Алжир) – 481 000 фунтов в неделю

Рияд Марез — один из лучших вингеров последнего десятилетия. Он был одним из лидеров «Лестер Сити» в их эпическом триумфе в Премьер-лиге в сезоне 2015/16.

Марез также прекрасно провел время в «Манчестер Сити» и выиграл Лиги чемпионов, четыре раза Премьер-лигу, дважды Кубка Англии и трижды Кубка Лиги. 32-летний футболист присоединился к саудовской команде «Аль-Ахли», подписав контракт на 4 года. Марез зарабатывает по нему 481 000 фунтов в неделю.

Садьо Мане («Аль-Наср», Сенегал) – 661 000 фунтов в неделю

Садьо Мане сейчас является одним из самых высокооплачиваемых футболистов на планете. После разочаровывающего дебютного сезона в мюнхенской «Баварии» Мане ушел из Бундеслиги.

Немецкий клуб вернул почти всю сумму, которую заплатил за услуги Мане «Ливерпулю» летом 2022 года, продав его «Аль-Насру» за 32 миллиона евро.

Мане подписал чрезвычайно выгодный четырехлетний контракт с «Аль-Нассром», и его заработная плата составляет 661 000 фунтов в неделю.