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Эффект Месси. Билеты на выездной матч «Интер Майами» продали рекордно быстро

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Сумасшествие продолжается.

В ближайший вторник «Интер Майами» предстоит полуфинальный матч против «Филадельфии Юнион». Месси и Ко продолжают свой поход за Кубком Лиг.

В субботу соперник команды Дэвида Бекхэма выставил на продажу билеты на игру, которая пройдет на их домашней арене. По данным ESPN, болельщикам хватило всего восьми минут, чтобы оформить sold-out − заполнить весь стадион.

На этой неделе в блоге Le Блог Sportif подсчитали, что от прихода чемпиона мира и обладателя многочисленных «Золотых мячей» выиграли абсолютно все клубы МЛС. Интересно, что главным бенефициаром станет не «Интер Майами», а аутсайдер «Чикаго Файр». Все дело в том, что клуб играет на большом стадионе, который также используется для НФЛ.

Ранее стало известно, что билеты на домашние матчи «Интер Майами» подорожали в восемь раз, и это не предел. Теперь попасть на стадион и своими глазами увидеть Месси стало еще сложнее.

1 комментарий

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Greatest Of All Time
На матч короля все хотят приходить.
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