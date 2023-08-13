Сумасшествие продолжается.

В ближайший вторник «Интер Майами» предстоит полуфинальный матч против «Филадельфии Юнион». Месси и Ко продолжают свой поход за Кубком Лиг.

В субботу соперник команды Дэвида Бекхэма выставил на продажу билеты на игру, которая пройдет на их домашней арене. По данным ESPN, болельщикам хватило всего восьми минут, чтобы оформить sold-out − заполнить весь стадион.

На этой неделе в блоге Le Блог Sportif подсчитали, что от прихода чемпиона мира и обладателя многочисленных «Золотых мячей» выиграли абсолютно все клубы МЛС. Интересно, что главным бенефициаром станет не «Интер Майами», а аутсайдер «Чикаго Файр». Все дело в том, что клуб играет на большом стадионе, который также используется для НФЛ.

Ранее стало известно, что билеты на домашние матчи «Интер Майами» подорожали в восемь раз, и это не предел. Теперь попасть на стадион и своими глазами увидеть Месси стало еще сложнее.