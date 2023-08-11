10 комментариев

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📸Очередная летняя эпопея подошла к концу. Харри Кейн прибыл в Мюнхен и завершает переход в «Баварию»

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Рекордный трансфер для чемпиона Германии.

Нынешнее трансферное лето как никогда богато разными трансферными сагами: Мбаппе, Лавиа, Кайседо, Беллингем, Влахович, Райс, Гвардиол, Хейлунд, Онана и другие. В некоторых из них точка уже поставлена и игроки обрели новые клубы, другие же могут остаться в нынешних командах.

В одну из таких трансферных эпопей угодила «Бавария» и «Тоттенхэм», а на фоне где-то маячил «Мадрид» и «Юнайтед». Первым отвалился испанский клуб, который заявил, что искать замену ушедшему в Саудовскую Аравию Кариму Бензема не будет. После от давнего интереса отказались манкунианцы.

Последняя неделя для «Баварии» получилась очень сложной, а президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви явно чувствовал себя в своей тарелке, мастерски играя мюнхенцами. Даже сегодня с утра казалось, что трансфер может сорваться: игрок уже был в аэропорту, готовился к вылету, когда функционер решил уточнить несколько деталей.

Однако сейчас с уверенностью можно сказать, что Харри Кейн − новый игрок «Баварии». По данным Фабрицо Романо, немцы заплатят за англичанина 100 млн евро сразу и еще 20 млн прописано бонусами. Сегодня Кейн прилетел в Мюнхен, что попало в объективы журналистов.

После игрока поймали рядом с местом, где он проходил медобследование. Форвард был в отличном настроении.

Уже сегодня Кейн завершил первую часть медицинского обследования. Вторая, судя по всему, пройдет завтра с утра.

Самый авторитетный инсайдер по «Баварии» Флориан Плеттенберг сообщил, что «Бавария» всерьез хочет, чтобы игрок смог сыграть в завтрашнем Суперкубке Германии против «Лейпцига». Крайний срок регистрации на матч − 15:00.

Сам игрок подтвердил, что желания клуба совпадают с его собственными. Что же, вполне вероятно, что уже завтра Харри Кейн сможет дебютировать за команду Тухеля.

10 комментариев

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d.xoxlov
Жаль, Мане ушёл. Сане-Кане-Мане было бы неповторимое трио.
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-1
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alexis2020
Хотелось бы, чтоб завтра сыграл против Лейпцига и уже отличился голами
+11
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Ложный Латераль
Достойная замена Левандовскому. Будет много голов)
+4
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Биограф Венгера
приятно видеть счастливого человека
+3
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Temirbekovmun
Хет рик против Лейпцига обезпечен.
+2
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Максим Смирнов
Ответ d.xoxlov
Жаль, Мане ушёл. Сане-Кане-Мане было бы неповторимое трио.
Мане бьет Сане, Кане их разнимает
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Egor Aleksandrovich
как же я за него просто по человечески рад!
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Jazzzz
Ответ d.xoxlov
Жаль, Мане ушёл. Сане-Кане-Мане было бы неповторимое трио.
Какой-то французский чемпионат)
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Egor Aleksandrovich
Ответ Биограф Венгера
приятно видеть счастливого человека
выбрался из оков Леви)
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Альберт Акчурин
Рад за него! Заслуживает большего, чем карьера в тотенхеме
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