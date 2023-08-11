10 комментариев

Рекордный трансфер для чемпиона Германии.

Нынешнее трансферное лето как никогда богато разными трансферными сагами: Мбаппе, Лавиа, Кайседо, Беллингем, Влахович, Райс, Гвардиол, Хейлунд, Онана и другие. В некоторых из них точка уже поставлена и игроки обрели новые клубы, другие же могут остаться в нынешних командах.

В одну из таких трансферных эпопей угодила «Бавария» и «Тоттенхэм», а на фоне где-то маячил «Мадрид» и «Юнайтед». Первым отвалился испанский клуб, который заявил, что искать замену ушедшему в Саудовскую Аравию Кариму Бензема не будет. После от давнего интереса отказались манкунианцы.

Последняя неделя для «Баварии» получилась очень сложной, а президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви явно чувствовал себя в своей тарелке, мастерски играя мюнхенцами. Даже сегодня с утра казалось, что трансфер может сорваться: игрок уже был в аэропорту, готовился к вылету, когда функционер решил уточнить несколько деталей.

Однако сейчас с уверенностью можно сказать, что Харри Кейн − новый игрок «Баварии». По данным Фабрицо Романо, немцы заплатят за англичанина 100 млн евро сразу и еще 20 млн прописано бонусами. Сегодня Кейн прилетел в Мюнхен, что попало в объективы журналистов.

После игрока поймали рядом с местом, где он проходил медобследование. Форвард был в отличном настроении.

Уже сегодня Кейн завершил первую часть медицинского обследования. Вторая, судя по всему, пройдет завтра с утра.

Самый авторитетный инсайдер по «Баварии» Флориан Плеттенберг сообщил, что «Бавария» всерьез хочет, чтобы игрок смог сыграть в завтрашнем Суперкубке Германии против «Лейпцига». Крайний срок регистрации на матч − 15:00.

Сам игрок подтвердил, что желания клуба совпадают с его собственными. Что же, вполне вероятно, что уже завтра Харри Кейн сможет дебютировать за команду Тухеля.