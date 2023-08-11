Баскетболист устроил грандиозную вечеринку в Сан-Антонио.

Экс-разыгрывающий «Сан-Антонио» собрал ведущих французских спортсменов и своих лучших друзей, чтобы отметить грандиозное событие - в апреле Пау Газоль, Дуэйн Уэйд, Тони Паркер и Дирк Новицки были официально объявлены новыми членами Зала славы. Церемония введения состоится завтра 12 августа в Спрингфилде.

Вечеринка прошла в доме Паркера в Сан-Антонио, по ходу празднование некоторые участники даже решились на прыжок с 11-метровой высоты в воду.

Одним из участников празднования был экс-нападающий «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри - нападающий отжег по-настоящему, став героем соцсетей.

В марте Тьерри Анри не принял предложение возглавить женскую сборную Франции. До этого Анри работал ассистентом главного тренера сборной Бельгии, а также сам был главным в «Монако» и «Монреале».

По сведениям ESPN, бывший форвард «Арсенала» хочет возглавить сборную США, которую до января тренировал Грегг Берхалтер.