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«Этот парень умеет отдыхать»: Тьерри Анри отжег на вечеринке по случаю включения Тони Паркера в Зал славы НБА

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Баскетболист устроил грандиозную вечеринку в Сан-Антонио.

Экс-разыгрывающий «Сан-Антонио» собрал ведущих французских спортсменов и своих лучших друзей, чтобы отметить грандиозное событие - в апреле Пау Газоль, Дуэйн Уэйд, Тони Паркер и Дирк Новицки были официально объявлены новыми членами Зала славы. Церемония введения состоится завтра 12 августа в Спрингфилде.

Вечеринка прошла в доме Паркера в Сан-Антонио, по ходу празднование некоторые участники даже решились на прыжок с 11-метровой высоты в воду.

Одним из участников празднования был экс-нападающий «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри - нападающий отжег по-настоящему, став героем соцсетей.

В марте Тьерри Анри не принял предложение возглавить женскую сборную Франции. До этого Анри работал ассистентом главного тренера сборной Бельгии, а также сам был главным в «Монако» и «Монреале».

По сведениям ESPN, бывший форвард «Арсенала» хочет возглавить сборную США, которую до января тренировал Грегг Берхалтер.

1 комментарий

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Сергей Пузанков
Не понял только где он там отжёг, фото-видео нет?
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