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Ого, «ПСЖ» ждет первого унизительного предложения по Мбаппе. В клубе понимают, что сначала сумма будет небольшой

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«ПСЖ» ожидает низкого и оскорбительного предложения от мадридского «Реала» по Килиану Мбаппе на этой неделе, сообщает RMC Sport.

Предложение от «Реала» может составить 50 млн евро. Даже если сумма будет больше, она не превысит 100 миллионов.

В 2021 году «Реал» сделал предложение за Мбаппе в размере 180 млн евро, затем - 220 млн, но парижане отказались.

Ожидается, что «ПСЖ» отклонит и первое предложение «Реала» по Мбаппе этим летом, однако маловероятно, что Перес будет повышать сумму.

Считается, что «Реал» достиг договоренности о бесплатном подписании Мбаппе в 2024 году. Сейчас «Мадрид» будет наблюдать за тем, как «ПСЖ» будет бороться за продажу игрока этим летом.

Уже сегодня Мбаппе должен получить от «Парижа» бонус за лояльность в размере 80 млн евро двумя частями по 40 миллионов. Первая сумма поступит на его банковский счет 31 июля, а вторая - 31 августа, когда закроется трансферное окно.

Приедет ли Мбаппе в Мадрид к 1 сентября? Настроения в «ПСЖ» меняются стремительно быстро, поэтому не стоит ничего исключать.

3 комментария

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Bashir Bashirov
100мл адекватная цена за игрока который хочет уйти бесплатно))
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Ogione
Похоже что все прошлогодние вбросы были направлены на сегодняшний день, и Реал толком не раскошеливается и Мбаппе счёт пополнил)))
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Orbital 82
– Я хочу, шоб ты унижал меня. Ты сможешь?
– Зачем?
– Ты хочешь унижать?
– Нет.
– Зря.
– Почему зря?
– Унижай меня полностью. Ты сможешь меня унижать?
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