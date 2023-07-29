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«Как же многое Роналду приходится терпеть». Болельщики жалеют Криштиану из-за низкого уровня одноклубников

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Чудовищный кросс в штрафную.

Эту неделю для Криштиану Роналду и его «Аль-Насра» трудно назвать очень удачной. Команда стартовала в Кубке арабских чемпионов с нулевой ничьи против «Аль-Шабаба», а до этого проиграла многие товарищеские матчи.

Все шло настолько не по плану, что у португальца явно сдавали нервы. Апогеем всего стало то, как он повел себя после окончания матча. Оператор снимал проход Роналду к скамейке запасных. Криштиану это видимо настолько напрягло, что он решил его облить водой.

Фанаты вспомнили мартовский момент, как доказательство тому, с какими футболистами приходится играть форварду и что это не может не напрягать. Тогда под конец первого тайма игры против «Абхи» Роналду открывался в штрафной и ждал кросса.

Не дождался, так как его партнер по команде Абдулмаджид Аль-Сулайхим сделал самую ужасную подачу в истории. Поза португальца, когда мяч отправился на трибуны, говорит о многом.

Некоторые болельщики с новой силой стали защищать своего кумира. Они считают, что уровень партнеров Криштиану по «Аль-Насру» очень низкий:

💭Этот парень просто убил меня. Как же многое Роналду приходится терпеть!

💭Теперь я понимаю, почему они проиграли много предсезонных игр.

💭Не могу поверить, что каждую неделю Роналду приходится играть с такими людьми.

💭Как по мне, они просто его убивают. Полное несоответствие профессии.

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