🤔🤔🤔 Новый лучший друг Лео? Серхио Рамос может присоединиться к каталонскому трио в «Интер Майами»
Серхио Рамос может перейти в «Интер Майами», сообщает Mundo Deportivo.
Экс-защитник «Реала» и «ПСЖ» по-прежнему находится в статусе свободного агента - его контракт с французским клубом истек в июне.
Футболиста связывают с клубами из Саудовской Аравии и Бразилии, но, похоже, что наиболее вероятным вариантом продолжением карьеру является МЛС. Если точнее - «Интер Майами», где уже собрались Серджи Бускетс, Лионель Месси и Жорди Альба.
Похоже, что у каталонской «компании» появился новый друг?
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