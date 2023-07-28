Серхио Рамос может перейти в «Интер Майами», сообщает Mundo Deportivo.

Экс-защитник «Реала» и «ПСЖ» по-прежнему находится в статусе свободного агента - его контракт с французским клубом истек в июне.

Футболиста связывают с клубами из Саудовской Аравии и Бразилии, но, похоже, что наиболее вероятным вариантом продолжением карьеру является МЛС. Если точнее - «Интер Майами», где уже собрались Серджи Бускетс, Лионель Месси и Жорди Альба.

Похоже, что у каталонской «компании» появился новый друг?