Летом Томас Мюллер после 25 лет в системе «Баварии» покинул родной клуб и перебрался в «Ванкувер Уайткэпс». В Канаде раумдойтер сразу стал своим, он быстро взял на себя роль лидера – на поле и за его пределами .

Конечно, переход звезды европейского футбола не мог обойтись без параллелей с Лионелем Месси. Тем более у Томаса и Лео – длинная история противостояний, статистика остается за немцем: 10 встреч, семь побед Мюллера (шесть голов) и три победы Месси (два гола).

Соцсети шутят, что раумдойтер стал личным криптонитом аргентинской легенды. Без мемов вас не оставим.

Томас дважды выбивал Лео из чемпионата мира, в том числе в финале – 1:0 Германии и Аргентины в 2014-м. Болезненные поражения были и в Лиге чемпионов, самое крупное состоялось в 2020 году, когда на восемь голов «Баварии» «Барса» ответила двумя мячами. Команды Мюллера обыграли команды Месси с суммарным счетом 24:11.

Статистика встреч Месси и Мюллера

За клуб и сборную, от Transfermarkt

Североамериканская пресса быстро подхватила историю противостояния. На первом же интервью у Мюллера спросили, что он думает об успешном выступлении его команд против аргентинца. Томас ответил уважительно:

«Я не знаю, почему это срабатывало так часто, у нас ведь были и крупные поражения «Барселоне» – вроде в 2015-м, когда они взяли Лигу чемпионов. Честно, не знаю, как так вышло. Скажу откровенно, для меня Месси – величайший спортсмен, который есть в нашей игре.

У нас ведь вечно идет вот эта дискуссия про Криштиану и Месси, они оба безумные, но Месси немного более элегантен. Думаю, в мои первые 10 лет в качестве профессионального футболиста я всегда выбирал Криштиану в этих дебатах о GOAT, но с возрастом во мне появилась некая романтика. Стиль для меня стал немного важнее перфоманса и рабочей этики. А когда Месси взял чемпионат мира с Аргентиной, я стал выбирать его».

В конце в фирменном стиле обратился к Лео: «Но! Я буду снова тебя преследовать!»

Так уж вышло, что шутка Томаса шуткой быть перестала. Мюллер с «Ванкувером» победил в западной конференции, а Месси с «Интер Майами» – в восточной. Теперь легенды сразятся друг с другом в финале Кубка МЛС, обе команды забрались так высоко впервые в истории.

Когда вероятность такого финала стала очевиднее, у немца вновь спросили о его классных результатах в матчах с Лионелем.

«Да я знаю про эти разговоры среди фанатов. Вся эта тема с «Барселоной», два больших игрока сойдутся в одном матче. «Майами» – самый большой бренд на востоке, «Уайткэпс» в будущем будет самым большим брендом на западе. Шучу! Но я над этим работаю. Ха-ха!

Думаю, в таком случае нормально немного вспомнить о моей истории встреч с Месси и «Барселоной». Моя история с Месси заставляет надеяться на финал против «Майами». Это вообще-то не моя вина, простите! Меня заставили это сказать!»

Раумдойтера заставили говорить о Лео и после победы «Ванкувера» в западной конференции, когда стало ясно, что финалу Кубка МЛС против «Интер Майами» быть:

«Мюллер против Месси? Ух. Знаю, знаю, вы хотите поговорить об истории, для прессы будет здорово, если бы я произнес какую-нибудь броскую фразу. Но мне просто нравится смотреть за его [Месси] футболом. Мне кажется, что у «Майами» очень сильная команда. Мы видели, как уверенно они сегодня обыграли «Нью-Йорк Сити». Это большой финал. Я хотел такой финал, это классный финал для всех. Так что погнали».

Месси в полуфинале Кубка МЛС побил исторический рекорд Пушкаша по голевым передачам . В топ-5 лучших ассистентов в истории футбола кроме Лионеля лишь один действующий игрок – Томас Мюллер.

А финал Кубка МЛС пройдет на домашней арене «Интер Майами» 6 декабря. Посмотрим, как повернет история в этот раз.

Две глыбы.