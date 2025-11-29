Хозяева ЧМ-2026: Сиэтл 🎸
Если Канада на ЧМ-2026 представлена лишь двумя городами, то США сразу 11-ю! Начнем знакомиться с Yeah, America на северо-западном побережье, где недалеко от уже знакомого Ванкувера расположился Сиэтл.
Помимо когда-то неспящего Тома Хэнкса, город известен как технологический бастион Штатов. А можно сказать, что и всего мира, ведь именно здесь расположились Microsoft, Amazon, Boeing и другие компании-гиганты, изменившие нашу жизнь. Посоперничать с Сиэтлом может лишь «Кремниевая долина». А еще там нет подоходного налога, но этого вам лучше не знать.
Сиэтл
Красивая природа и мягкий климат здесь соседствуют с частыми дождями и депрессивной обстановкой из-за малого количества солнечных дней. «Твин Пикс», «Сумерки», Nirvana – знаете, что их объединяет? Да, весь этот «мрак» и грусть появились в предместьях Сиэтла или, как минимум, штата Вашингтон.
Но и не все так плохо. Экстраверты не оценят неприветливость местных, но зато отдохнут от хаоса южных Штатов. И, опять же, природа-природа-природа!
На севере штата есть национальный парк «Северные Каскады», в котором можно полюбоваться теми самыми озерами с открыток. Ну, если вы не сумели попасть в Канаду.
В 150 км от города можно лицезреть вулкан Сент-Хеленс, страшное извержение которого 45 лет назад лишило жизни 57 человек и опустошило около 600 квадратных километров земли. Взрыв «обезглавил» и сам вулкан, потерявший 400 метров высоты.
Стадион
Lumen Field – во всех смыслах футбольный центр Сиэтла, ведь он принимает матчи «Сиэтл Сихокс» в НФЛ. Арене чуть больше 20 лет, так что переживать о ее устарелости не стоит, как и о вместимости (72 тысячи зрителей).
Кстати, не переживайте о «скучности» местных – когда играет их любимая команда, шум от рева трибун нередко фиксируется как сейсмическая активность.
Арена настолько современна, что для мундиаля почти ничего не нужно модернизировать, однако, некоторые изменения есть:
– газон будет выращен, а не уложен на торф;
– видеоэкраны увеличат;
– Wi-Fi улучшат;
– появится больше точек питания.
Так а что с настоящим футболом? Все в порядке! Традиции есть! Слышали о «Сиэтл Саундерс»? Если нет, то вы точно не следите за МЛС. Иначе как можно не знать победителя Лиги чемпионов КОНКАКАФ-2022?
Чем еще заняться?
В Сиэтле точно не заскучаешь добрую неделю. Любители изучать местную историю могут взять экскурсию по подземным туннелям, где вам расскажут и покажут, как жили здешние индейцы и золотоискатели.
Хейтеры черепашек-ниндзя и меломаны обязаны пройти мимо особенного место – 171 Lake Washington Blvd E. Здесь прервалась жизнь солиста Nirvana Курта Кобейна. Дом в частном владении, поэтому посетить его не получится. Но неподалеку есть неофициальный памятник – мемориальная скамейка в парке Виретта.
Space Needle – неофициально главная достопримечательность Сиэтла. Высота небоскреба – 184 метра. Похоже на иглу с летающей тарелкой на конце. Разумеется, там есть смотровая площадка и даже ресторан. Возможно, сейчас подобные сооружения не так удивляют, но будьте снисходительны к пожилому строению. Все-таки сделано в 1962-м.
Куда же без музеев? Точно не в Сиэтл!
MoPop – совершенно феноменальный музей поп-культуры, обязательный к посещению. Его открыл в 2000-м соучредитель Microsoft Пол Аллен. Догадываетесь, какие там масштабы?
Готовьте фотоаппарат заранее – само здание уже считается шедевром архитектуры. В нем вообще нет прямых углов.
Внутри каждый найдет что-то себе по душе, но раз уж мы затронули музыку, то нельзя не упомянуть и о Джими Хендриксе, рукописи и инструменты которого здесь выставлены.
Выпускники МАИ и остальные безработные должны посетить «Музей Полета» – где еще это сделать, если не на родине Boeing? Крупнейший частный музей авиации и космонавтики в мире. Особое внимание здесь уделено зарождению военной авиации и экспонатам, связанным с Первой и Второй мировыми войнами.
Расписание
Сиэтл получил шесть матчей мундиаля: четыре группового этапа (один с участием США) и по одной игре 1/16 и 1/8 финала.
