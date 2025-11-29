Хозяева ЧМ-2026: Сиэтл 🎸

Если Канада на ЧМ-2026 представлена лишь двумя городами, то США сразу 11-ю! Начнем знакомиться с Yeah, America на северо-западном побережье, где недалеко от уже знакомого Ванкувера расположился Сиэтл.

Помимо когда-то неспящего Тома Хэнкса, город известен как технологический бастион Штатов. А можно сказать, что и всего мира, ведь именно здесь расположились Microsoft, Amazon, Boeing и другие компании-гиганты, изменившие нашу жизнь. Посоперничать с Сиэтлом может лишь «Кремниевая долина». А еще там нет подоходного налога, но этого вам лучше не знать.

«Сферы» Amazon в Сиэтле

Сиэтл

Красивая природа и мягкий климат здесь соседствуют с частыми дождями и депрессивной обстановкой из-за малого количества солнечных дней. «Твин Пикс», «Сумерки», Nirvana – знаете, что их объединяет? Да, весь этот «мрак» и грусть появились в предместьях Сиэтла или, как минимум, штата Вашингтон.

Но и не все так плохо. Экстраверты не оценят неприветливость местных, но зато отдохнут от хаоса южных Штатов. И, опять же, природа-природа-природа!

На севере штата есть национальный парк «Северные Каскады», в котором можно полюбоваться теми самыми озерами с открыток. Ну, если вы не сумели попасть в Канаду.

Озеро Диабло – творение человека

В 150 км от города можно лицезреть вулкан Сент-Хеленс, страшное извержение которого 45 лет назад лишило жизни 57 человек и опустошило около 600 квадратных километров земли. Взрыв «обезглавил» и сам вулкан, потерявший 400 метров высоты.

Вулкан Сент-Хеленс

Стадион

Lumen Field – во всех смыслах футбольный центр Сиэтла, ведь он принимает матчи «Сиэтл Сихокс» в НФЛ. Арене чуть больше 20 лет, так что переживать о ее устарелости не стоит, как и о вместимости (72 тысячи зрителей).

Закат на Lumen Field

Кстати, не переживайте о «скучности» местных – когда играет их любимая команда, шум от рева трибун нередко фиксируется как сейсмическая активность.

Матч «Сихокс» на Lumen Field

Арена настолько современна, что для мундиаля почти ничего не нужно модернизировать, однако, некоторые изменения есть:

– газон будет выращен, а не уложен на торф;

– видеоэкраны увеличат;

– Wi-Fi улучшат;

– появится больше точек питания.

Так а что с настоящим футболом? Все в порядке! Традиции есть! Слышали о «Сиэтл Саундерс»? Если нет, то вы точно не следите за МЛС. Иначе как можно не знать победителя Лиги чемпионов КОНКАКАФ-2022?

Матч «Саундерс» на Lumen Field

Чем еще заняться?

В Сиэтле точно не заскучаешь добрую неделю. Любители изучать местную историю могут взять экскурсию по подземным туннелям, где вам расскажут и покажут, как жили здешние индейцы и золотоискатели.

Туннели Сиэтла

Хейтеры черепашек-ниндзя и меломаны обязаны пройти мимо особенного место – 171 Lake Washington Blvd E. Здесь прервалась жизнь солиста Nirvana Курта Кобейна. Дом в частном владении, поэтому посетить его не получится. Но неподалеку есть неофициальный памятник – мемориальная скамейка в парке Виретта.

Последний дом Кобейна и памятная скамья

Space Needle – неофициально главная достопримечательность Сиэтла. Высота небоскреба – 184 метра. Похоже на иглу с летающей тарелкой на конце. Разумеется, там есть смотровая площадка и даже ресторан. Возможно, сейчас подобные сооружения не так удивляют, но будьте снисходительны к пожилому строению. Все-таки сделано в 1962-м.

Space Needle

Куда же без музеев? Точно не в Сиэтл!

MoPop – совершенно феноменальный музей поп-культуры, обязательный к посещению. Его открыл в 2000-м соучредитель Microsoft Пол Аллен. Догадываетесь, какие там масштабы?

Готовьте фотоаппарат заранее – само здание уже считается шедевром архитектуры. В нем вообще нет прямых углов.

MoPop

Внутри каждый найдет что-то себе по душе, но раз уж мы затронули музыку, то нельзя не упомянуть и о Джими Хендриксе, рукописи и инструменты которого здесь выставлены.

Гитара Хендрикса

Выпускники МАИ и остальные безработные должны посетить «Музей Полета» – где еще это сделать, если не на родине Boeing? Крупнейший частный музей авиации и космонавтики в мире. Особое внимание здесь уделено зарождению военной авиации и экспонатам, связанным с Первой и Второй мировыми войнами.

The Museum of Flight

Расписание

Сиэтл получил шесть матчей мундиаля: четыре группового этапа (один с участием США) и по одной игре 1/16 и 1/8 финала.

