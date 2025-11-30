«Интер Майами» победил в восточной конференции МЛС. В финале команда из Флориды со счетом 5:1 разгромила «Нью-Йорк Сити», главный герой матча – Тадео Альенде, оформивший хет-трик.

Игра стала исторической для Лионеля Месси. На 67-й минуте встречи аргентинец помог забить Матео Сильветти, для легенды это 405-я голевая передача в карьере. Месси побил рекорд Ференца Пушкаша и стал лучшим ассистентов всех времен.

История писалась так:

Фиксируем цифры: 1136 матчей, 896 голов и 405 ассистов.

Сильветти, на чей гол Лео отдал исторический ассист, воспитывался в академии «Ньюэллс Олд Бойз» – родного клуба Месси. Рекордсменом по голам с передач аргентинца остается Луис Суарес.

«Интер Майами» впервые в истории вышел в финал Кубка МЛС. За трофей с командой из Флориды поборется победитель западной конференции – «Ванкувер Уайткэпс» Томаса Мюллера.