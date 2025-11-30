🎥 Месси – лучший ассистент всех времен! Лионель оформил 405-ю голевую и побил рекорд Пушкаша
«Интер Майами» победил в восточной конференции МЛС. В финале команда из Флориды со счетом 5:1 разгромила «Нью-Йорк Сити», главный герой матча – Тадео Альенде, оформивший хет-трик.
Игра стала исторической для Лионеля Месси. На 67-й минуте встречи аргентинец помог забить Матео Сильветти, для легенды это 405-я голевая передача в карьере. Месси побил рекорд Ференца Пушкаша и стал лучшим ассистентов всех времен.
История писалась так:
Фиксируем цифры: 1136 матчей, 896 голов и 405 ассистов.
Сильветти, на чей гол Лео отдал исторический ассист, воспитывался в академии «Ньюэллс Олд Бойз» – родного клуба Месси. Рекордсменом по голам с передач аргентинца остается Луис Суарес.
«Интер Майами» впервые в истории вышел в финал Кубка МЛС. За трофей с командой из Флориды поборется победитель западной конференции – «Ванкувер Уайткэпс» Томаса Мюллера.
И стоит вспомнить, что после 10 декабря будёт определён лучший плеймейкер года. Понятно, что тут 405 пасов за всю карьеру, и что сейчас это МЛС. Но объективно кто-то лучше создаёт моменты для партнёров?
72 результативных действия - лучший результат в мире!
в нхл давно уже предголевые считают (не знаю по какому принципу).
интересно, во время союза, голевой пас в футболе могли отметить в репортаже.
наверное, статисты считали передачи на своей кухне.
но в таблице бомбардиров для массовых сми про голевые передачи ничего не было,
наверное, в европе было так же (?)