И почти все они болели за одну команду...

26 июля «Арсенал» и «Барселона» порадовали американских поклонников невероятно зрелищным и богатым на голы товарищеским матчем — все завершилось победой английского клуба со счетом 5:3.

Матчи европейских команд в США традиционно вызывают большой ажиотаж, и встреча «Арсенала» с «Барселоной» на стадионе SoFi в пригороде Лос-Анджелеса не был исключением.

Трибуны арены, вмещающей 70 000 человек, были заполнены до отказа, и среди фанатов затесалось немало знаменитостей, тоже захотевших поддержать любимые команды.

Первым операторы трансляции заметили певца Daddy Yankee, и он, очевидно, надеялся на победу каталонцев.

Голливудский актер Оуэн Уилсон вместе со своими сыновьями тоже рассчитывали на иной исход матча.

Хавьер Бардем и Пенелопа Крус успели перед матчем сфотографироваться с Робертом.

Звезда НБА Кевин Дюрант тоже наблюдал за игрой. Скорее всего, баскетболист тоже болел за команду Хави: в прошлом году он признался, что мечтает завершить свою карьеру в «Барсе».

А у «Арсенала» была мощная поддержка в лице владельца клуба Стэна Кронке, который наверняка был очень доволен итоговым счетом.

Каталонцы не смогли порадовать своих поклонников победой, но те наверняка не остались разочарованы, ведь увидеть вживую такой жаркий матч — дорогого стоит.