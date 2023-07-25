🤬 «Сейчас таких парней не хватает». 12 лет назад Марио Балотелли страшно выбесил Роберто Манчини и Эдина Джеко
Главный балагур и непоседа 10-ых Марио Балотелли отмечает праздник - 12 лет назад итальянский нападающий выбесил Эдина Джеко. Впрочем, как и всех остальных.
Вы точно помните этот момент. Редкий товарищеский матч привлечет такое внимание.
Балотелли был сразу же заменен.
Фанаты вспоминают легендарный момент.
💭 «Просто представьте, что было бы, если б он забил?
💭 «Иногда мы должны поощрять людей, которые совершают ошибки, даже несмотря на то, что мы знает, как нужно было поступить. Они не видят ситуацию с нашего ракурса».
💭 «Талантливый игрок, колоссальный потенциал, но он потерял все из-за своего отношения к делу. Просто позор».
💭 «Не вижу здесь ничего плохого».
💭 «Легенда».
💭 «Сейчас таких парней не хватает».
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