Гаспачо
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🤬 «Сейчас таких парней не хватает». 12 лет назад Марио Балотелли страшно выбесил Роберто Манчини и Эдина Джеко

Марио Балотелли Марио Балотелли
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Главный балагур и непоседа 10-ых Марио Балотелли отмечает праздник - 12 лет назад итальянский нападающий выбесил Эдина Джеко. Впрочем, как и всех остальных.

Вы точно помните этот момент. Редкий товарищеский матч привлечет такое внимание.

Балотелли был сразу же заменен.

Фанаты вспоминают легендарный момент.

💭 «Просто представьте, что было бы, если б он забил?

💭 «Иногда мы должны поощрять людей, которые совершают ошибки, даже несмотря на то, что мы знает, как нужно было поступить. Они не видят ситуацию с нашего ракурса».

💭 «Талантливый игрок, колоссальный потенциал, но он потерял все из-за своего отношения к делу. Просто позор».

💭 «Не вижу здесь ничего плохого».

💭 «Легенда».

💭 «Сейчас таких парней не хватает».

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