16 комментариев

Все они будут лучше меня ©.

Возможно вы не в курсе, но легендарный Роналдо в прошлом году назвал восемь величайших футболистов.

Бывшая суперзвезда «Интера», «Барселоны» и «Реала» собрала по-настоящему впечатляющую компанию. Тем не менее такие «рейтинги» не могут пройти без скандалов.

«Я думаю, что есть очень-очень особая группа, к которой можно причислить Марадону, Месси, Кройффа, Беккенбауэра, Пеле, Ван Бастена, Роналдиньо. Еще я бы включил себя. Пусть фанаты спорят и обсуждают это в барах. Но мы не можем ранжировать их, не можем сравнить поколения.

Люди называют меня «настоящим Роналду», но, черт возьми, были и другие - и это тоже правда. Я не единственный, и все они придут и будут лучше меня во всем.

Я делал все, что мог и как мог. Сейчас я занимаюсь другими вещами. Я хочу продолжать совершенствоваться. Как футболист, я больше не могу этого делать», - заявил Роналдо.

Отметим, что Лионель Месси - единственный действующий футболист из данного списка.

Кого бы заменили на Роналду?