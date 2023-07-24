Гаспачо
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🔥🔥🔥 Роналдо назвал имена восьми величайших футболистов. Из этого списка невозможно кого-то убрать, но одну фамилию вам не найти

Франц Беккенбауэр Франц Беккенбауэр
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Клубы Клубы
Роналдо Роналдо
Интер Майами Интер Майами
Реал Мадрид Реал Мадрид
Лионель Месси Лионель Месси
Барселона Барселона
Диего Марадона Диего Марадона
Пеле Пеле
Интер Интер
Йохан Кройфф Йохан Кройфф
Роналдиньо Роналдиньо
Футбол Футбол

Все они будут лучше меня ©.

Возможно вы не в курсе, но легендарный Роналдо в прошлом году назвал восемь величайших футболистов.

Бывшая суперзвезда «Интера», «Барселоны» и «Реала» собрала по-настоящему впечатляющую компанию. Тем не менее такие «рейтинги» не могут пройти без скандалов.

«Я думаю, что есть очень-очень особая группа, к которой можно причислить Марадону, Месси, Кройффа, Беккенбауэра, Пеле, Ван Бастена, Роналдиньо. Еще я бы включил себя. Пусть фанаты спорят и обсуждают это в барах. Но мы не можем ранжировать их, не можем сравнить поколения.

Люди называют меня «настоящим Роналду», но, черт возьми, были и другие - и это тоже правда. Я не единственный, и все они придут и будут лучше меня во всем.

Я делал все, что мог и как мог. Сейчас я занимаюсь другими вещами. Я хочу продолжать совершенствоваться. Как футболист, я больше не могу этого делать», - заявил Роналдо.

Отметим, что Лионель Месси - единственный действующий футболист из данного списка.

Кого бы заменили на Роналду?

16 комментариев

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Hella black
Великий Зубастик (он же трушный Ronaldo) поднял волну переполоха в курятнике 🐓 😂🤣
Сейчас иксперты скажут в чём Феномен ошибается !
+10
-1
+9
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Илья Мурашов
Роналду не должен унывать. Быть в топ 20 тоже достижение.
+6
0
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Kaloyan Yalamov
Ответ Hella black
Все выше перечисленные футболисты гении,за игрой каждого стояло магия,искусство. У Криштика тупо статистика набитая на : Лихтенштейнах Люксембургах Литвах Латвиях Фарерах Эстониях СанМаринах
Все проще, просто его выдвинули на роль главного соперника Лео, иначе было бы както одинико и скучно на Олимпе. И Криш с этой ролью справлялся отлично. Амбиций и желания у него море, потому его и не забудут никогда. Но все-же, он первый среди проигравших
+6
-2
+4
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Вячеслав Новиков
Всё разложил по делу
+3
0
+3
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alex_zed
Да бред все эти списки. И Роналду тоже должен быть здесь, и Зидан, и Мальдини к примеру.
+5
-3
+2
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chiscuid
От себя к списку «настоящего» Роналдо я бы добавил несколько имен, это - Бест, Платини, Маттеус, Мальдини, Иньеста.
+2
0
+2
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Hella black
Все выше перечисленные футболисты гении,за игрой каждого стояло магия,искусство.
У Криштика тупо статистика набитая на :
Лихтенштейнах
Люксембургах
Литвах
Латвиях
Фарерах
Эстониях
СанМаринах
+7
-6
+1
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Boba jac
Полностью согласен с ним .
+1
0
+1
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Boba jac
Полностью согласен с ним .
+1
0
+1
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VERBLYUD
Все по факту. Роналду очень переоценен, любой из этого списка лучше него. Пусть Кришти благодарит Инстаграм, Тикток и другие соц сети за соперничество с Месси.
+6
-5
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СД18
Уже бы составил топ 10 и добавил Зидана и наверное Роналду, все же в эпоху Месси он выиграл 5 ЗМ.
+1
0
+1
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VERBLYUD
Ответ Илья Мурашов
Роналду не должен унывать. Быть в топ 20 тоже достижение.
Несмотря на некоторые позорные моменты из карьеры Роналду, нужно признать, что он занимает 18-20 место в истории среди лучших. Как по мне, отличный результат для него.
+2
-1
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Redsfan
У Ронни в Барсе конечно были яркие сезона 3-4, да и в ПСЖ с Миланом был в общем-то хорош, но тем не менее это больно маленький отрезок.
0
0
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Сергей Набивачев
Ответ Kaloyan Yalamov
Все проще, просто его выдвинули на роль главного соперника Лео, иначе было бы както одинико и скучно на Олимпе. И Криш с этой ролью справлялся отлично. Амбиций и желания у него море, потому его и не забудут никогда. Но все-же, он первый среди проигравших
плюс еще они играли в одной лиге в составах принципиальных соперников. Условно, играл бы вместо Криша в Реале Левандовский, возможно, его бы прочили в "самых-самых")
+2
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chiscuid
Ответ Redsfan
У Ронни в Барсе конечно были яркие сезона 3-4, да и в ПСЖ с Миланом был в общем-то хорош, но тем не менее это больно маленький отрезок.
Самое стремительное падение суперзвезды на моей памяти
0
0
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