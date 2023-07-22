Крепкая дружба с первого взгляда.

Похоже, что теперь официально: Лионель Месси в «Интер Майами» нашел нового друга. Если раньше их общение можно было списать на попытку познакомиться и наладить отношения, то благодаря новому видео мы получили неопровержимые доказательства.

Венесуэльцу явно понравилось общаться с аргентинцем. Во время матча Кубка Лиги против «Крус Асуль» они сидели рядом на скамейке запасных. Во втором тайме форварды вышли вместе с бывшим капитаном «Барселоны» Серджи Бускетсом. Лео Месси записал на свой счет победный гол.

Однако еще перед началом матча на кадры видео попал момент, который подтвердил крепкое товарищество между Месси и Мартинесом. Бывший игрок «Атланты» опускает сиденье перед Лео, чтобы тому со скамейки запасных было лучше видно поле.

Болельщики сразу стали шутить о том, что Серхио Агуэро и Родриго Де Полю пора начинать переживать, ведь их позиции лучших друзей могут пошатнуться.

💭Месси нашел своего клубного Де Поля.

💭Кто-то должен проверить, все ли нормально с Родриго.

💭Всего несколько дней в клубе, а уже нашел себе нового бро.

💭Этот парень хорошо относится к Месси с самого приезда. И на тренировках, и на матчах. Респект!

Месси и Мартинес на поле выглядели многообещающе и даже забили гол, но в моменте был офсайд. Когда Лео забил мяч, то первым, кто обнял его, стал именно Джозеф. Венесуэльца отправляют в клуб АПЛ «Лутон Таун», но теперь, когда с ним рядом аргентинец, он вряд ли поддастся искушению.