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Месси отписался от «ПСЖ» в соцсетях. Лео следит теперь только за четырьмя клубами

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Внимательные фанаты заметили, что в соцсетях Лионеля Месси есть серьезные изменения - теперь аргентинец следит только за четырьмя футбольными клубами, и «ПСЖ» - не является одним из них.

Did Messi's Arrival Double PSG's Instagram Followers? Here's A Fact-Check

Семикратный обладатель «Золотого мяча» дебютирует в качестве игрока «Интер Майами» уже в воскресенье на стадионе DRV PNK, где выступят Шакира и рэпер Бэд Банни.

36-летний аргентинец еще не подписался на страницу «Интер Майами», что тоже странно, но любопытнее другое.

Аргентинец отслеживает 280 страниц в соцсетях, и, как недавно заметили фанаты, больше не следит за «ПСЖ», из которого ушел несколько недель назад.

Месси все еще интересуется «Барселоной», а также «Манчестер Сити», «Ньюэллс Олд Бойз» и «Челси».

3 комментария

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Roman_ello
Челси⁉️ Нафига ему аристократы то?😅
+1
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Adam Murdalov
Ответ Roman_ello
Челси⁉️ Нафига ему аристократы то?😅
Месси походу личный фан должуна
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Имя Фамилия
Ответ Roman_ello
Челси⁉️ Нафига ему аристократы то?😅
Подписался когда выбивал из барсы жирный контракт.
0
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