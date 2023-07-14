Месси отписался от «ПСЖ» в соцсетях. Лео следит теперь только за четырьмя клубами
Внимательные фанаты заметили, что в соцсетях Лионеля Месси есть серьезные изменения - теперь аргентинец следит только за четырьмя футбольными клубами, и «ПСЖ» - не является одним из них.
Семикратный обладатель «Золотого мяча» дебютирует в качестве игрока «Интер Майами» уже в воскресенье на стадионе DRV PNK, где выступят Шакира и рэпер Бэд Банни.
36-летний аргентинец еще не подписался на страницу «Интер Майами», что тоже странно, но любопытнее другое.
Аргентинец отслеживает 280 страниц в соцсетях, и, как недавно заметили фанаты, больше не следит за «ПСЖ», из которого ушел несколько недель назад.
Месси все еще интересуется «Барселоной», а также «Манчестер Сити», «Ньюэллс Олд Бойз» и «Челси».
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