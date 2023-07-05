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«Все голы со штрафных были чистой удачей». Агуэро снова критикует Роналду

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Серхио Агуэро снова сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси и сравнение, традиционно, не в пользу португальца.

Легенда «Манчестер Сити» известна своей дружбой с Месси. Футболисты дружат с тех пор, как играли за молодежную сборную Аргентины. Семикратный обладатель Золотого мяча также является крестным отцом сына Агуэро Бенджамина.

Агуэро регулярно ведет стримы на Twitch. Он вместе с владельцем команды Королевской лиги Ибаи Льяносом смотрел видеосюжет о лучших голах Криштиану Роналду и Лионеля Месси и отметил, что Месси превосходит Роналду.

«Все голы со штрафных были чистой удачей. Посмотрите, откуда Роналду забивает гол – это просто фарт. У Месси все под углом, а что делает Роналду? Выезжает на ошибках вратаря. Я думаю, что у Рауля голы лучше, как и у Бензема», – цитирует Агуэро Football Express.

«Сколько голов со штрафного было показано? Роналду забил 15 из 20 своих лучших голов со штрафного. А Месси обыграл пятерых футболистов, чтобы забить свои 15 из 20 лучших голов».

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