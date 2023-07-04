Гаспачо
Блог

Роналду подарил Джорджине новые часы с 323 (!!!) бриллиантами💎💎💎

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Клубы Клубы
Джорджина Родригес
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Футбол Футбол

Криш не экономил.

Джорджина и новые часы для яхт: сколько стоят и какой марки

Криштиану Роналду и его партнерша Джорджина Родригес сейчас наслаждаются солнцем и морем Сардинии на борту фантастической яхты.

На фото поклонники заметили часы Джорджины Brilliant Skeleton Northern Lights от Jacob & Co. за 66 тысяч евро - подарок от Роналду. Часы по-настоящему роскошные: циферблат из красного минерального стекла, застежка из нержавеющей стали с 42 белыми бриллиантами круглой огранки, полированный корпус с паве из 251 белого бриллианта круглой огранки и заводная головка с 30 белыми бриллиантами круглой огранки.

Всего выпущен всего 101 экземпляр этой модели в различных цветах, ранее певица Рианна появилась с ними на руке на своем выступлении на Суперкубке.

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolay Kozlov
Цыганщина 99 Level
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан Узденов
Не экономил? Что такое 66тыщ евро для Роналду? Карманные деньги. Это так, будто бы я подарил жене часы за 300руб.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сикарио
Ответ Nikolay Kozlov
Цыганщина 99 Level
нищеброды как обычно поясняют за стиль)))
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
neo63
отбила бонусные по контракту
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий