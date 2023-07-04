10 комментариев

Криш не экономил.

Криштиану Роналду и его партнерша Джорджина Родригес сейчас наслаждаются солнцем и морем Сардинии на борту фантастической яхты.

На фото поклонники заметили часы Джорджины Brilliant Skeleton Northern Lights от Jacob & Co. за 66 тысяч евро - подарок от Роналду. Часы по-настоящему роскошные: циферблат из красного минерального стекла, застежка из нержавеющей стали с 42 белыми бриллиантами круглой огранки, полированный корпус с паве из 251 белого бриллианта круглой огранки и заводная головка с 30 белыми бриллиантами круглой огранки.

Всего выпущен всего 101 экземпляр этой модели в различных цветах, ранее певица Рианна появилась с ними на руке на своем выступлении на Суперкубке.