Как он это делает?

Ресурс Pop Foot проделал титаническую работу и подсчитал как часто тот или иной игрок становился лучшим игроком матча в топ-5 лиг Европы. После эти данные были сопоставлены и выведен чемпион, то есть тот игрок, который чаще остальных получал эту награду в каждом из последних десяти сезонов.

Результаты получились удивительными: нет в Европе более стабильного игрока, чем Лионель Месси. Аргентинец в восьми из десяти случаев был самым часто признаваемым игроком матча. Его гегемонию нарушили лишь дважды. Это случилось в прошлом сезоне, когда его превзошел Кристофер Нкунку из «РБ Лейпциг» и в сезоне-2015/2016 лучше, чем Месси, был Златан Ибрагимович.

Нельзя не отметить, что сезон-2015/2016 был одним из худших в барселонском отрезке карьеры Месси по «гол плюс пас», а для Ибрагимовича − одним из лучших в его личной истории. При этом швед признавался лучшим «только» в 39% матчей, в которых сыграл. Самый низкий показатель аргентинца − 42%.

В прошлом сезоне Лео Месси решился на переезд в другую лигу − Лигу 1. Адаптация проходила, мягко говоря, не совсем гладко, игрока часто критиковали, а сам он выглядел как не в своей тарелке. Именно этот факт позволил Нкунку с результатом 30% (лучший игрок матча в 14 играх из 46) показать наилучший показатель того сезона.

При подсчете учитывались официальные признания, которые публикуются клубами в социальных сетях.