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Очередной рекорд Лео Месси. В 8 из 10 последних сезонов аргентинец чаще остальных был лучшим игроком матча

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Как он это делает?

Ресурс Pop Foot проделал титаническую работу и подсчитал как часто тот или иной игрок становился лучшим игроком матча в топ-5 лиг Европы. После эти данные были сопоставлены и выведен чемпион, то есть тот игрок, который чаще остальных получал эту награду в каждом из последних десяти сезонов.

Результаты получились удивительными: нет в Европе более стабильного игрока, чем Лионель Месси. Аргентинец в восьми из десяти случаев был самым часто признаваемым игроком матча. Его гегемонию нарушили лишь дважды. Это случилось в прошлом сезоне, когда его превзошел Кристофер Нкунку из «РБ Лейпциг» и в сезоне-2015/2016 лучше, чем Месси, был Златан Ибрагимович.

Нельзя не отметить, что сезон-2015/2016 был одним из худших в барселонском отрезке карьеры Месси по «гол плюс пас», а для Ибрагимовича − одним из лучших в его личной истории. При этом швед признавался лучшим «только» в 39% матчей, в которых сыграл. Самый низкий показатель аргентинца − 42%.

В прошлом сезоне Лео Месси решился на переезд в другую лигу − Лигу 1. Адаптация проходила, мягко говоря, не совсем гладко, игрока часто критиковали, а сам он выглядел как не в своей тарелке. Именно этот факт позволил Нкунку с результатом 30% (лучший игрок матча в 14 играх из 46) показать наилучший показатель того сезона.

При подсчете учитывались официальные признания, которые публикуются клубами в социальных сетях.

2 комментария

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прощай Роналду
Как же Спортс любит носиловать трупы хейтеров Месси)))
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Илья Мурашов
Месси чаще признавался лучшим игроком в сезоне 22/23, а награду лучшему игроку сезона отдали Мбаппе, как и трижды подряд до этого. Мбаппе даже чемпионат не нужно выигрывать, чтобы его признавали лучшим игроком сезона, как в сезоне 20/21.

Месси молодец. Самый стабильный игрок. 8 из 10 это подтверждает. В сезоне 15/16, по-моему, у него травмы были и он больше играл на ЗБ Суареса. В сезоне 21/22 был трудная адаптация, травмы и ковид.
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