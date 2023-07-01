Джорджина Родригес наслаждается отдыхом с Криштиану Роналду на Сардинии. Девушка неоднократно заходила в социальные сети, чтобы держать поклонников в курсе ее отпуска.

На этой почве телеведущая Берта Кольядо недавно высмеяла Джорджину:

«Нельзя купаться просто так, нужно делать это гламурно, как Джорджина Родригес, которая прыгает море со 100 млн евро», - пошутила Кольядо.

«Хотя куда ей деть украшения, она же одежду не носит, но с легкостью надевает серьги, кольца и кулон с рубином и бриллиантами в море – она как бабуля из «Титаника» с большим камнем».