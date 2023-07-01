Гаспачо
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«Она как бабуля из «Титаника». Телеведущая высмеяла девушку Криштиану Роналду

Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Джорджина Родригес
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Джорджина Родригес наслаждается отдыхом с Криштиану Роналду на Сардинии. Девушка неоднократно заходила в социальные сети, чтобы держать поклонников в курсе ее отпуска.

На этой почве телеведущая Берта Кольядо недавно высмеяла Джорджину:

«Нельзя купаться просто так, нужно делать это гламурно, как Джорджина Родригес, которая прыгает море со 100 млн евро», - пошутила Кольядо.

«Хотя куда ей деть украшения, она же одежду не носит, но с легкостью надевает серьги, кольца и кулон с рубином и бриллиантами в море – она как бабуля из «Титаника» с большим камнем».

2 комментария

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fellx
Очень спортивная новость, молодцы, гаспачо как всегда на сврем уровне.
+6
0
+6
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Rad0
Катюха, завидно?)
+1
0
+1
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