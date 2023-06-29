Приехал в родной Лагос.

После недавно завоеванного долгожданного чемпионства нигериец в скором времени может сменить команду - «Наполи» не смог согласовать новый контракт с Виктором. Действующее соглашение между нападающим и итальянским клубом рассчитано до 2025 года.

Накануне агент игрока Роберто Календа встретился с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом. Стороны не смогли достигнуть договоренности о продлении контракта – предложенная зарплата не соответствует требованиям игрока.

Де Лаурентис также сообщил агенту, что за трансфер форварда «Наполи» будет требовать более 150 миллионов евро. Пока что клуб не получал предложений на сумму более 100 миллионов, среди претендентов - «МЮ», «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Бавария».

А пока Осимхен наслаждается отпуском и отправился к себе на родину, где ему организовали встречу с его школьной учительницей.