Гаспачо
Блог

Завирусилось в сети: Виктор Осимхен у себя на родине встретился со своей школьной учительницей

Клубы Клубы
Виктор Осимхен Виктор Осимхен
Наполи Наполи
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ливерпуль Ливерпуль
ПСЖ ПСЖ
Бавария Бавария
Футбол Футбол

Приехал в родной Лагос.

После недавно завоеванного долгожданного чемпионства нигериец в скором времени может сменить команду - «Наполи» не смог согласовать новый контракт с Виктором. Действующее соглашение между нападающим и итальянским клубом рассчитано до 2025 года.

Накануне агент игрока Роберто Календа встретился с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом. Стороны не смогли достигнуть договоренности о продлении контракта – предложенная зарплата не соответствует требованиям игрока.

Де Лаурентис также сообщил агенту, что за трансфер форварда «Наполи» будет требовать более 150 миллионов евро. Пока что клуб не получал предложений на сумму более 100 миллионов, среди претендентов - «МЮ», «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Бавария».

А пока Осимхен наслаждается отпуском и отправился к себе на родину, где ему организовали встречу с его школьной учительницей.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матвей Бондарев
Зачем мне эту новость по тегу "Ливерпуль" выдаёт? Какое отношение эта новость имеет к Ливерпулю?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lord Baium
МЮ, ПСЖ и Бавария фигурируют в слухах о дорогих трансферах потому что могут себе позволить, а Ливерпуль везде пихают, потому что им нужно усиление, если они хотят вернуться в топ. Только вот нужно усиление полузащиты и защиты.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cheldon
Какой приятный парень! Выходит, что и на языке йоруба слово «маме» означает «матушка».
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий