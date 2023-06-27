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Ди Мария вспоминает о финале ЧМ. Он до последнего не знал, что попадет в старт, а речь Месси вызвала у него слезы

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Тронула речь капитана сборной.

Перед финалом чемпионата мира в Катаре Анхель Ди Мария принял таблетку, чтобы проспать не менее восьми часов. Утром 18 декабря он вместе с Николасом Отаменди спустился в лобби и узнал, что выйдет в старте на главный матч своей жизни, только во время разговора со Скалони.

«Я знал, что забью гол, но не знал когда. Я не видел себя на правой бровке и вдруг оказался на левой. Я ничего не понимал. Скалони сказал, что я буду играть там, потому что это та зона, которая может нанести наибольший ущерб. Именно там я смогу веселиться и устраивать беспорядок, − признается в интервью TyC Sports Ди Мария. − Когда я увидел, что играю, по коже побежали мурашки. И тогда я сказал: «Вот оно, вот оно, вот оно». Когда я увидел себя в старте, это было то чувство, которого я ждал восемь лет».

Также Анхель вспомнил о тех эмоциях, которые у него вызвали слова капитана сборной Аргентины.

«Лео сказал меньше, чем в финале Копа Америка, но на мои глаза навернулись слезы. Не от нервов, а от момента, который ты проживаешь. Быть в том моменте − самое прекрасное, что может случиться с футболистом».

Анхель Ди Мария забил второй гол финала чемпионата мира в Катаре, установив счет 2:0. Сборная Франции смогла отыграться, однако аргентинцы выиграли по пенальти − 3:3 в основное и 4:2 в серии одиннадцатиметровых.

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