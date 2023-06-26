Гаспачо
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😍😍😍 Тонали точно не будет скучать в Англии, ведь с ним поедет прекрасная Джульетта Пасторе - модель, бизнесвумен и любовь Сандро со времен выступления за «Брешию»

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Сандро Тонали готовится к переезду в АПЛ, а компанию ему составит прекрасная Джульетта. Звучит банально, но зато правда. Джульетта Пасторе - модель и девушка итальянского полузащитника.

Тонали заработал себе имя во время выступлений за «Брешию», где привлек внимание не только «Милана», но и Джульетты. Пара встречается с 2019 года.

У девушки больше 130 тысяч подписчиков в соцсетях. Но не стоит считать, что это только благодаря Сандро - однажды Пасторе заблокировала фаната, который написал так в комментариях под ее фото.

«Когда мне было 14-15 лет, я начала работать в магазине в Брешии, а еще занималась рекламой, где мне регулярно платили», - объясняла Джульетта.

Джульетта часто мелькает на обложках модных журналов, а еще владеет собственной компанией по переработке подержанной одежды «Juliette.24 Club».

Как Тонали вообще в футбол играет?

7 комментариев

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Никита Самарин
Думаю она не очень обрадуется смене Милана на Ньюкасл. 😏
+13
-2
+11
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Radik_2.0
красивая очень
+5
-1
+4
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мэтр_теней
Ответ Никита Самарин
Думаю она не очень обрадуется смене Милана на Ньюкасл. 😏
очень) и по климату и по культуре ))
+3
-1
+2
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АРХАТ
Как и Тонали, тоже "Дракошка" - 24.03. 2000
0
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banchik1
Ответ arisstopane
"модель" - другое название элитных проституток, где проститутки и где любовь?)
Есть пруфы, что проститутки не могут любить?
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