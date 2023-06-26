7 комментариев

Сандро Тонали готовится к переезду в АПЛ, а компанию ему составит прекрасная Джульетта. Звучит банально, но зато правда. Джульетта Пасторе - модель и девушка итальянского полузащитника.

Тонали заработал себе имя во время выступлений за «Брешию», где привлек внимание не только «Милана», но и Джульетты. Пара встречается с 2019 года.

У девушки больше 130 тысяч подписчиков в соцсетях. Но не стоит считать, что это только благодаря Сандро - однажды Пасторе заблокировала фаната, который написал так в комментариях под ее фото.

«Когда мне было 14-15 лет, я начала работать в магазине в Брешии, а еще занималась рекламой, где мне регулярно платили», - объясняла Джульетта.

Джульетта часто мелькает на обложках модных журналов, а еще владеет собственной компанией по переработке подержанной одежды «Juliette.24 Club».

Как Тонали вообще в футбол играет?