По сообщениям, мать Криштиану Роналду, Долорес Авейру, провела очень мало времени со своим внуком в день его рождения из-за Джорджины Родригес.

Издание OK Diario сообщает, что Долорес приехала в Мадрид, чтобы отпраздновать день рождения своего внука, Криштиану Роналду-младшему исполнилось 13 лет. Однако Долорес не могла проводить с ним много времени.

«Она почти не видела своего внука. Они смогли провести немного времени вместе во время его дня рождения. Между Долорес и Джорджиной не очень хорошие отношения».

«Долорес в Мадриде, но не в доме Джорджины. В последнее время, когда она навещает сына или внуков, то останавливается в отеле. Жаль, что Джорджина не может проявить симпатию. Всякий раз, когда Долорес приезжает, чтобы увидеть их, Джорджина заполняет дом своими друзьями. Кажется, она не хочет быть с ней», - сообщил источник испанскому изданию.