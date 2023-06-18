Криштиану оценил.

Отборочный матч к Евро-2024 между Португалией и Боснией, который завершился разгромом гостей 3:0 (хет-трик у Бруну Фернандеша) прерывался из-за персонального болельщика Криштиану Роналду. Тот подбежал к кумиру, обнял его, а затем начал делать странные действия.

Встал на колени и схватил Роналду за ноги.

Португалец помог подняться парню, а охрана все это время наблюдала за тем, что будет дальше. Когда стюарды решили вмешаться, болельщик неожиданно завершил представление.

Он просто поднял Роналду над землей, а тот не сопротивлялся.

Закончилось все самым популярным празднованием Криша − фирменным «Siiiiuuu». Роналду как будто был очень доволен тем, что произошло с ним.

Забавно, что сразу после всех манипуляций парень с флагом просто скрылся от секьюрити.