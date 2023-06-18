Гаспачо
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Игру Португалии и Боснии прервал фанат. Он выбежал на поле, упал в ноги к Роналду и повторил знаменитый жест

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Криштиану оценил.

Отборочный матч к Евро-2024 между Португалией и Боснией, который завершился разгромом гостей 3:0 (хет-трик у Бруну Фернандеша) прерывался из-за персонального болельщика Криштиану Роналду. Тот подбежал к кумиру, обнял его, а затем начал делать странные действия.

Встал на колени и схватил Роналду за ноги.

Португалец помог подняться парню, а охрана все это время наблюдала за тем, что будет дальше. Когда стюарды решили вмешаться, болельщик неожиданно завершил представление.

Он просто поднял Роналду над землей, а тот не сопротивлялся.

Закончилось все самым популярным празднованием Криша − фирменным «Siiiiuuu». Роналду как будто был очень доволен тем, что произошло с ним.

Забавно, что сразу после всех манипуляций парень с флагом просто скрылся от секьюрити.

2 комментария

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Карл-Хайнц Кёрбель
Ответ Greatest Of All Time
🐌 вчера посмотрел матч Аргентины и решил повторить ситуацию. Заплатил бедолаге, который не рад был делать все это на поле. Его лицо об этом и говорит.
Какие же вы жалкие🤣
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