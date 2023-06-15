18 комментариев

Месси, Холанд или кто-то другой? Роналдо назвал игрока, который должен взять «Золотой мяч»
Прошедший сезон подарил поклонникам футбола несколько ярких индивидуальных выступлений игроков, которые теперь претендуют на «Золотой мяч». Месси привел сборную Аргентины к победе на чемпионате мира в Катаре, а Холанд показал сумасшедшую статистику и вместе с «Ман Сити» оформил исторический требл.
Роналдо, легенда сборной Бразилии и «Реала», считает, что заслуги Лионеля перевешивают достижения Эрлинга, а потому игрок «Интер Майами» должен получить награду от France Football:
«Месси заслужил выиграть «Золотой мяч». Думаю, ему вручат награду. Он выиграл чемпионат мира, а это очень серьезный турнир».
Эксперты соглашаются с прогнозами бразильца. По версии Goal, Лионель – главный претендент на получении «Золотого мяча». Холанд расположился на втором месте, а замыкает тройку Килиан Мбаппе.
Имена номинантов France Football объявит 6 сентября, а сама церемония вручения награды пройдет 30 октября.
Согласны с прогнозом Роналдо? А кому бы вы вручили «Золотой мяч»?
Аналогично ни кого бы не впечатлил чемпион мира - двухметровый шкаф-замыкатель.
Всё верно, Роман. Мастерство и класс - первый критерий и высшая масть. Потом уже статка и командные титулы. Хех.
Вспомнил как Холанд пытался вырезать в финале ЛЧ пас налево - чуть на разоржался. Мяч тупо еле покатился от его веток прямиком в ноги Бастони. И на другой чаше весов безупречные черпаки LM10. И весь мир это видит и знает.))
Так что.... без вариантов.
месси будет одним из главных претендентов,даже когда карьеру закончит...