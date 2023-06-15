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Месси, Холанд или кто-то другой? Роналдо назвал игрока, который должен взять «Золотой мяч»

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Прошедший сезон подарил поклонникам футбола несколько ярких индивидуальных выступлений игроков, которые теперь претендуют на «Золотой мяч». Месси привел сборную Аргентины к победе на чемпионате мира в Катаре, а Холанд показал сумасшедшую статистику и вместе с «Ман Сити» оформил исторический требл.

Роналдо, легенда сборной Бразилии и «Реала», считает, что заслуги Лионеля перевешивают достижения Эрлинга, а потому игрок «Интер Майами» должен получить награду от France Football:

«Месси заслужил выиграть «Золотой мяч». Думаю, ему вручат награду. Он выиграл чемпионат мира, а это очень серьезный турнир».

Эксперты соглашаются с прогнозами бразильца. По версии Goal, Лионель – главный претендент на получении «Золотого мяча». Холанд расположился на втором месте, а замыкает тройку Килиан Мбаппе.

Имена номинантов France Football объявит 6 сентября, а сама церемония вручения награды пройдет 30 октября.

Согласны с прогнозом Роналдо? А кому бы вы вручили «Золотой мяч»?

18 комментариев

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VERBLYUD
Зубастик очень хорошо знает все. Он сам получал ЗМ за выступление на ЧМ. ЧМ - легендарнейший турнир. Месси был шикарен на ЧМ-2022, он заслуживает получить свой 8-й и последний Золотой мяч!
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Universal1000
Ответ Роман
Поменяй местами с Холандом. Сделал бы Месси требл, побил рекорд АПЛ, забив за сезон более 50 мячей. Мессифилы так бы истерили и недоумевали, как можно за 5 пенок дать Холанду ЗМ. А это видишь ли другое.
Ну если бы он при этом играл как Месси. С обводками, проникающими передачами гениальными, супертехникой эталонной и прочей магией - безусловно.

Аналогично ни кого бы не впечатлил чемпион мира - двухметровый шкаф-замыкатель.

Всё верно, Роман. Мастерство и класс - первый критерий и высшая масть. Потом уже статка и командные титулы. Хех.

Вспомнил как Холанд пытался вырезать в финале ЛЧ пас налево - чуть на разоржался. Мяч тупо еле покатился от его веток прямиком в ноги Бастони. И на другой чаше весов безупречные черпаки LM10. И весь мир это видит и знает.))
Так что.... без вариантов.
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Otabek Ismatov
Однозначно в этом году заслужил Месси!
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VERBLYUD
Ответ Mr. Galacticos
да кто бы сомневался))) месси будет одним из главных претендентов,даже когда карьеру закончит...
Все свои ЗМ Месси заслуживал честным трудом. Он играл много матчей, показывал крутую игру и статистику, имел множество крутых командных и индивидуальных достижений. Просто так никто не вручал ему награды.
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AnMe
Ответ Сергей Гарбузов
за ЧМ золотой мяч вручали последний раз в далёком 2006 году
В 2018 Модричу дали. Главное - не победа на ЧМ, а индивидуальный результат (пмв). Просто выиграть недостаточно.
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Mr. Galacticos
да кто бы сомневался)))
месси будет одним из главных претендентов,даже когда карьеру закончит...
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Greatest Of All Time
Ответ Сергей Гарбузов
за ЧМ золотой мяч вручали последний раз в далёком 2006 году
Модрич 2018 стал лучшим игроком ЧМ и получил за это ЗМ.
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Greatest Of All Time
Роналдо 🇧🇷 не понимает футбол так как понимаю фанаты Рюналду.
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Игорь Климов
Лео Месси 🇦🇷 заслуженно получит свой 8-й Золотой Мяч, а натурал - бразилец Рональдо 🇧🇷(феномен) отлично разбирается в футболе и в игроках, респект!
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Игорь Климов
Ответ Сергей Гарбузов
модричу дали ЗМ не только за ЧМ. он в 2018 набрал большую коллекцию из индивидуальных наград. Стал лучшим игроком Лч, лучшим полузащитником Лалиги и лч, членом символической сборной ЧМ, Лч и Лалиги. И получил свой заслуженный золотой мяч
Но у Лео Месси в этом сезоне намного больше имеется таких достижений.
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Игорь Климов
Ответ Greatest Of All Time
Роналдо 🇧🇷 не понимает футбол так как понимаю фанаты Рюналду.
Ты на 100% прав!
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Ivang King
Как не крути, Месси возьмёт ЗМ, вот взять того же модрича, с Роналду в составе выиграл ЛЧ, а Роналду на минуточку был лучшим игроком турнира ЛЧ, но вручили модричу, даже не за кубок, аза лучшего игрока ЧМ, официально Месси лучший игрок турнира, следовательно никто не имеет право взять ЗМ кроме него, тем более у него ещё и кубок. Однозначно 8 зм его. Вручат тому же Холланду, будет абсурд. Ps. Болельщик РМ и чисто объективное мнение!
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Greatest Of All Time
Ответ Дженнифер Коннелли
Норвежец под кличкой "Лось" Эрлинг Холланд выдал суперсезон став лучшим снайпером сезона забив +50 голов во всех турнирах евросезона! Установил рекорд по забитым мячом в английском премерь лиге и стал лучшим страйкерам Лига Чемпионов Уефа с 12 голами и выиграл Требл!!! Должен выиграть золотой мяч 2023! Аргентинец Лео Месси был хорош в чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре с помощью судей... Но в клубном футболе треском растворился в составе Псж и против Мюнхенской Баварии был абсолютным нулевым!!!! От силы заслуживает попасть на десятку лучших футболистов 2022-2023 только из за Золотого медаля на Чемпионате Мира 2022! Эрлинг Холланд, Кевин Де Брюйне,Илкай Гюндаган или тот же Родри были лучшими и держали стабильность в протяжении всего сезона!
Врачи не помогли тебе ещё???
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Сергей Гарбузов
Ответ Greatest Of All Time
Модрич 2018 стал лучшим игроком ЧМ и получил за это ЗМ.
не только. он в 2018 забрал все возможные личные награды от символических сборных до лучшего игрока сезона по версии УЕФА
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