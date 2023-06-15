18 комментариев

Прошедший сезон подарил поклонникам футбола несколько ярких индивидуальных выступлений игроков, которые теперь претендуют на «Золотой мяч». Месси привел сборную Аргентины к победе на чемпионате мира в Катаре, а Холанд показал сумасшедшую статистику и вместе с «Ман Сити» оформил исторический требл.

Роналдо, легенда сборной Бразилии и «Реала», считает, что заслуги Лионеля перевешивают достижения Эрлинга, а потому игрок «Интер Майами» должен получить награду от France Football:

«Месси заслужил выиграть «Золотой мяч». Думаю, ему вручат награду. Он выиграл чемпионат мира, а это очень серьезный турнир».

Эксперты соглашаются с прогнозами бразильца. По версии Goal, Лионель – главный претендент на получении «Золотого мяча». Холанд расположился на втором месте, а замыкает тройку Килиан Мбаппе.

Имена номинантов France Football объявит 6 сентября, а сама церемония вручения награды пройдет 30 октября.

Согласны с прогнозом Роналдо? А кому бы вы вручили «Золотой мяч»?