😆 «Кюракоу». Страдания Уэйна Гретцки на жеребьевке ЧМ стали мемом

Предстоящий чемпионат мира по футболу даже особенней всех особенных, ведь ранее на турнир никогда не приезжали 48 стран.

Мундиаль ждет много экзотики и далеко не всем знакомы отдельные государства. Даже легенда НХЛ и сборной Канады Уэйн Гретцки попотел во время жеребьевки.

Уверенное «Кюракоу», Северная Макадамия и Джордан стали мемами в соцсетях.

💭 «Македонцы – крепкий орешек».

💭 «Ну что поделать, если у нас нет футболистов, способных это выговорить?»

💭 «Им стоило потренироваться».

💭 «Он даже школу не окончил, дали бы паузу на размышления хоть».

💭 «В Македонии так свою страну не называют, но ладно, это же Америка».

💭 «Коррокко – мое любимое».

💭 «Он сказал Северная Македония, а я услышал «Рождественское печенье».

💭 «Чекиа».