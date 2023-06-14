Мамма Mia!

«Ньюкасл» близок к подписанию полузащитника «Интера» Николы Бареллы, пишет The Telegraph.

Сороки готовы выложить за итальянца £50 млн, рассчитывая, таким образом, усилиться перед участием в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Ньюкасл» планирует перестроить команду в линии полузащиты, а следующим кандидатом на усиление является Джеймс Мэддисон из «Лестера».

Клуб очень настроен на подписание новой шестерки, чтобы использовать Бруно Гимараэса на более атакующей позиции.

Барелла отыграл 187 матчей за «Интер», забив 20 мячей и отдав 44 голевые передачи во всех турнирах.