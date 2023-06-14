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💣 Сороки крадут миланское золото! Барелла близок к переходу в «Ньюкасл» за £50 млн

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Мамма Mia!

«Ньюкасл» близок к подписанию полузащитника «Интера» Николы Бареллы, пишет The Telegraph.

Сороки готовы выложить за итальянца £50 млн, рассчитывая, таким образом, усилиться перед участием в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Ньюкасл» планирует перестроить команду в линии полузащиты, а следующим кандидатом на усиление является Джеймс Мэддисон из «Лестера».

Newcastle : les Saoudiens en passe de réaliser l'énorme coup Barella !

Клуб очень настроен на подписание новой шестерки, чтобы использовать Бруно Гимараэса на более атакующей позиции.

Барелла отыграл 187 матчей за «Интер», забив 20 мячей и отдав 44 голевые передачи во всех турнирах.

1 комментарий

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Иван Чернорезов
110Млн тогда уж.
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