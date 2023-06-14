Гаспачо
Блог

Сборная Италии представила ретро-форму, в которой она сыграет в Лиге Наций: возможно, это самый красивый комплект в истории🤩🤩🤩

Клубы Клубы
Леонардо Бонуччи Леонардо Бонуччи
сборная Италии по футболу сборная Италии по футболу
Ювентус Ювентус
Футбол Футбол

Сочетание белого и золотого решает.

15 июня команда Роберто Манчини встретится с Испанией в полуфинале. В честь 125-летия Итальянской федерации футбола adidas выпускает комплект формы, вдохновленной той, в которой Италия играла с Францией в 1910 году. Футболки белого цвета с золотыми элементами оформлены в ретростиле.

Итальянская федерация футбола была основана 26 марта 1898 года.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Петлин
Полное уг.
Адидас со своими полосками везде лезет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
K0run
Смотрится хорошо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий