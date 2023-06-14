Сборная Италии представила ретро-форму, в которой она сыграет в Лиге Наций: возможно, это самый красивый комплект в истории🤩🤩🤩
Сочетание белого и золотого решает.
15 июня команда Роберто Манчини встретится с Испанией в полуфинале. В честь 125-летия Итальянской федерации футбола adidas выпускает комплект формы, вдохновленной той, в которой Италия играла с Францией в 1910 году. Футболки белого цвета с золотыми элементами оформлены в ретростиле.
Итальянская федерация футбола была основана 26 марта 1898 года.
Адидас со своими полосками везде лезет