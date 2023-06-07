Новая глава в карьере аргентинца.

В отличие от многих других игроков, Лео Месси решил отклонить предложение из Саудовской Аравии и присоединиться к клубу из МЛС − «Интер Майами».

Но много ли мы знаем о нем? Ну кроме того, что американский «Интер» принадлежит Дэвиду Бекхэму? Давайте вкратце пройдемся по фактам, которые вы должны знать о команде.

Факт 1

«Интер Майами» занимает последнее место в своей конференции. Да, вы правильно поняли, что чемпион мира переходит в худшую команду лиги, что можно сравнить с трансфером в «Аяччо» или «Эльче».

В МЛС используется система плей-офф. Лига поделена на два дивизиона − Восточный и Западный. Семь лучших команд обоих дивизионов образуют группу плей-офф. Дополнительное место разыгрывают восьмая и девятая команды. Плей-офф МЛС схож с плей-офф ЛЧ, где победитель становится чемпионом.

Таким образом, для новой команды Месси еще не все потеряно, но чтобы попасть в плей-офф, ей необходимо занять как минимум девятое место. В прошлом сезоне «Интер Майами» выступил куда лучше, заняв 6 место, но выбыл уже не первой стадии плей-офф.

Факт 2

У «Интера» один из самых дешевых составов в лиге. При всей гламурности, только у пяти команд общая стоимость игроков меньше.

По данным Transfermarkt, стоимость команды составляет 34,4 млн евро. Для сравнения, самый дорогой состав в лиге у «Аталанты» − 60,1 млн евро.

Прибытие Месси, однако, станет огромным толчком. Его оценочная стоимость составляет 45 млн евро - он один стоит больше, чем целые составы 21 команды лиги.

Факт 3

Лионель Месси будет «назначенным игроком» «Майами». МЛС не похожа на другие лиги. За океаном есть лимит зарплат, который команда не может превысить. Однако каждый клуб имеет право подписать до трех игроков, которые не будут включены в этот лимит. Как ни странно, это правило «назначенных игроков» (Designated Player Rule) началось с Дэвида Бекхэма, когда он перешел в «Гэлэкси» в 2007 году.

Оно помогает командам МЛС привлекать таких игроков, как Златан Ибрагимович, Дидье Дрогба, Тьерри Анри и теперь Лео Месси. Интересно, что американцы тоже могут подпадать под это правило. Например, зарплата Лэндона Донована была выведена из-под потолка.

Факт 4

Месси не первая звезда, которая переходит в «Интер Майами». До него здесь играли чемпион мира Блез Матюиди и бывший партнер Лео по сборной Аргентины Гонсало Игуаин. На счету последнего 29 голов в 70 матчах за клуб.

Однако ни один из них сейчас не находится в клубе. Вероятно, что если вы откроете состав «Интера», то не узнаете ни одного из действующих игроков команды.

Факт 5

Клуб только что расстался с тренером, который провел 381 матч за «Юнайтед». Речь про Фила Невилла, который лишился должности всего пару дней назад.

Объяснять причину такого решения даже не надо, ведь выше вы сами видели турнирную таблицу дивизиона.