Кто слабое звено?

Сильнейшие клубы Европы не испытывают проблем с кадровым голоданием, особенно, если говорить о тренерской позиции.

Новые имена могут появиться на скамейках «Ювентуса», «Тоттенхэма»*, «Наполи» и «ПСЖ».

Давайте посмотрим, какие наиболее очевидные варианты присутствуют на рынке тренеров.

Луис Энрике. Испанца активно сватают в «Наполи» и «Тоттенхэм». По информации Фабрицио Романо, его приоритетом является Премьер-лига, но, пока что, наиболее вероятным кажется переезд в Неаполь.

Юлиан Нагельсманн. На некоторое время немецкий специалист выпал из информационного поля, но это не значит, что о нем все забыли. Нагельсманна продолжают звать в Лондон, но вариантов стало в два раза меньше - «Челси» выбрал Почеттино.

Зинедин Зидан. Легендарный француз отклонил предложение из Саудовской Аравии на 150 миллионов евро. Он явно не торопится с выбором, но его предпочтения мало кому известны. Ходили слухи, что Зизу ждет контракта от «Реала», потом стали говорить о сборной Франции и, даже, «Ювентусе». Ясно одно - Зидана в роли тренера мы еще увидим. Может в «ПСЖ»?

Лучано Спаллетти. Экс-петербуржец берет отпуск после фантастической работы в Неаполе. Сегодня его последняя игра на посту тренера новоиспеченных чемпионов. А что потом? Идей, пока, нет.

Антонио Конте. Еще один вакантный итальянец, который очень пошумел минувшей весной. Несмотря на скандальный уход из Англии и не самый слабый удар по репутации, Антонио остается мощнейшим специалистом, о котором точно никто не забыл. Может снова в «Юве»?

* Не является топ-клубом.