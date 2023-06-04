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❓Четыре клуба и пять топ-специалистов. Самые ожидаемые перестановки на тренерских позициях

Луис Энрике Луис Энрике
Тоттенхэм Тоттенхэм
ПСЖ ПСЖ
Юлиан Нагельсманн Юлиан Нагельсманн
Лучано Спаллетти Лучано Спаллетти
Ювентус Ювентус
Антонио Конте Антонио Конте
Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Клубы Клубы
Наполи Наполи
Футбол Футбол

Кто слабое звено?

Сильнейшие клубы Европы не испытывают проблем с кадровым голоданием, особенно, если говорить о тренерской позиции.

Новые имена могут появиться на скамейках «Ювентуса», «Тоттенхэма»*, «Наполи» и «ПСЖ».

Давайте посмотрим, какие наиболее очевидные варианты присутствуют на рынке тренеров.

Луис Энрике. Испанца активно сватают в «Наполи» и «Тоттенхэм». По информации Фабрицио Романо, его приоритетом является Премьер-лига, но, пока что, наиболее вероятным кажется переезд в Неаполь.

Юлиан Нагельсманн. На некоторое время немецкий специалист выпал из информационного поля, но это не значит, что о нем все забыли. Нагельсманна продолжают звать в Лондон, но вариантов стало в два раза меньше - «Челси» выбрал Почеттино.

Зинедин Зидан. Легендарный француз отклонил предложение из Саудовской Аравии на 150 миллионов евро. Он явно не торопится с выбором, но его предпочтения мало кому известны. Ходили слухи, что Зизу ждет контракта от «Реала», потом стали говорить о сборной Франции и, даже, «Ювентусе». Ясно одно - Зидана в роли тренера мы еще увидим. Может в «ПСЖ»?

Лучано Спаллетти. Экс-петербуржец берет отпуск после фантастической работы в Неаполе. Сегодня его последняя игра на посту тренера новоиспеченных чемпионов. А что потом? Идей, пока, нет.

Антонио Конте. Еще один вакантный итальянец, который очень пошумел минувшей весной. Несмотря на скандальный уход из Англии и не самый слабый удар по репутации, Антонио остается мощнейшим специалистом, о котором точно никто не забыл. Может снова в «Юве»?

* Не является топ-клубом.

3 комментария

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Милитаризм
Мне кажется звёздочка для Тотенхема оскорбительна. Не собирается выигрывать - так точнее.
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Алексей Тагаев
на секунду подумал, что Тоттенхэм - иноагент
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quasififa
На месте петухов я бы обиделся
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