История о том, куда могут завести мечты.

Издание Goal со ссылкой на De Telegraaf сообщило, что в октябре прошлого года Ван Боммел, тренирующий «Антверпен», подвергся вооруженному нападению на парковке своего дома. Неизвестный мужчина сперва ослепил Марка фонариком, а затем пригрозил ему огнестрельным оружием.

В панике экс-игрок «Баварии» и «Барселоны» сдал назад и врезался в припаркованный неподалеку «Мерседес», повредив при этом собственный автомобиль. К счастью, тренеру удалось остаться невредимым, а вот нападавший быстро скрылся с места происшествия.

Полиция обнаружила на машине Ван Боммела трекер AirTag, с помощью которого преступник отследил местоположение дома тренера. А правоохранителям устройство помогло найти телефон подозреваемого, а заодно и самого мужчину.

Преступником оказался некий Джамалех Хабан, который утверждает, что ему 17 лет, хотя по данным полиции, мужчине исполнилось 25. Первоначально следствие предполагало, что столкнулось с обычным ограблением, но все оказалось намного безумнее.

В телефоне Хабана было обнаружено аудиосообщение, которое он, вероятно, планировал воспроизвести тренеру. Оказывается, Хабан не пытался ограбить Ван Боммела. Он пытался выбить у голландца профессиональный контракт.

De Telegraaf дает перевод аудиосообщения с арабского: «Слушай, Марк, от этого зависит жизнь твоей семьи, позволь мне стать профессиональным игроком. Не обращайся в полицию, иначе мы убьем тебя и твою семью. Мы знаем, где вы живете».

Адвокат Ван Боммела признался, что после случившегося голландец не может ночевать дома и теперь живет в отеле. Защита Марка требует 5 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба. Обвинение, тем временем, потребовало приговорить Джамалеха Хабана к тюремному заключению сроком на 5 лет и подвергнуть штрафу в размере 1200 евро.

Хотел стать футболистом, а стал преступником.