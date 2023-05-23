Шеф-повар Давиде Фиоре отметил скромность Криштиану Роналду и Джорджины Родригес. Он рассказал, как пара приходила в ресторан Casa Fiore, когда футболист еще выступал за «Ювентус».

Фиоре позвонили, чтобы сделать бронь для Роналду на 21:30. Однако португалец прибыл на 90 минут раньше вместе с Джорджиной, и ему пришлось ждать около 40 минут, чтобы получить обещанный столик.

«Клиенты потеряли дар речи; больше никто не говорил. А главное, никто больше не хотел вставать – всех захватила магия CR7. Мне пришлось подготовить для Криштиану дополнительный стол, потому что время шло, а никто из гостей не уходил», - рассказал Фиоре Tuttosport.

«Криштиану и глазом не моргнул, а Джорджине и его старший сын такие же. В тот момент я понял, что Роналду, несмотря на то, что он мировая звезда и лучший игрок в мире, прежде всего, он порядочный парень».

«Я могу заверить вас, что я видел, как люди, гораздо менее известные, чем он, уходили через пять минут и вели себя высокомерно в таких ситуациях. А Криштиану ждал свой столик почти сорок минут».

Роналду провел три сезона в «Ювентусе», прежде чем уйти в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года.