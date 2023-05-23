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«Я видел, как люди, гораздо менее известные, уходили через 5 минут». Шеф-повар об инциденте с Криштиану Роналду и Джорджиной

Джорджина Родригес
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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Шеф-повар Давиде Фиоре отметил скромность Криштиану Роналду и Джорджины Родригес. Он рассказал, как пара приходила в ресторан Casa Fiore, когда футболист еще выступал за «Ювентус».

Фиоре позвонили, чтобы сделать бронь для Роналду на 21:30. Однако португалец прибыл на 90 минут раньше вместе с Джорджиной, и ему пришлось ждать около 40 минут, чтобы получить обещанный столик.

«Клиенты потеряли дар речи; больше никто не говорил. А главное, никто больше не хотел вставать – всех захватила магия CR7. Мне пришлось подготовить для Криштиану дополнительный стол, потому что время шло, а никто из гостей не уходил», - рассказал Фиоре Tuttosport.

«Криштиану и глазом не моргнул, а Джорджине и его старший сын такие же. В тот момент я понял, что Роналду, несмотря на то, что он мировая звезда и лучший игрок в мире, прежде всего, он порядочный парень».

«Я могу заверить вас, что я видел, как люди, гораздо менее известные, чем он, уходили через пять минут и вели себя высокомерно в таких ситуациях. А Криштиану ждал свой столик почти сорок минут».

Роналду провел три сезона в «Ювентусе», прежде чем уйти в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года.

6 комментариев

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Decard Show
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Как же велик Криштиану
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Фруктовый роналду
Да а фаны месси говорят что он высокомерный нарцисс с плохим характером.Великий футболист с прекрасным характером.Шах и мат хейтеры молчать
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Фруктовый роналду
Ответ Нусрет Солевой
По настоящему великий игрок за 600 млн не поехал в аравию, а португальский цыган помчал сломя голову
То что ему предложили 600 млн разве не говорит о его величие ?
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