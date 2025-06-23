Стивен Джеррард назвал лучшего нападающего: его выбор удивит болельщиков «Ливерпуля»
Легенду «Ливерпуля» Стивена Джеррарда попросили выбрать лучшего нападающего. В топе у Стивена долго держался уругваец Луис Суарес, но в конечном итоге в лидеры вышел Карим Бензема.
Француз неоднократно забивал английскому клубу, в том числе и в финале Лиги чемпионов в Киеве, который закончился победой мадридского «Реала» (3:1).
А вы согласны с выбором Стивена?162 голоса
Карим лучший
Суарес навсегда
Есть нападающие и покруче этих двоих!