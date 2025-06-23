Стивен Джеррард назвал лучшего нападающего: его выбор удивит болельщиков «Ливерпуля»

Легенду «Ливерпуля» Стивена Джеррарда попросили выбрать лучшего нападающего. В топе у Стивена долго держался уругваец Луис Суарес, но в конечном итоге в лидеры вышел Карим Бензема.

Француз неоднократно забивал английскому клубу, в том числе и в финале Лиги чемпионов в Киеве, который закончился победой мадридского «Реала» (3:1).