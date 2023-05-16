8 комментариев

Дерзко ответил на критику фанатов.

В конце февраля «Манчестер Юнайтед» выбил из Лиги Европы «Барселону», и Алехандро Гарначо отметил это событие, показав празднование, которое болезненно напомнило фирменный жест полузащитника каталонцев Педри.

После матча вингер манкунианцев опубликовал фотографию этого момента у себя в соцсетях, подписав ее: «Лучшая команда проходит дальше». Многие болельщики и эксперты нашли это оскорбительным в том числе из-за того, что футболист каталонцев пропустил матч из-за травмы.

Однако, как утверждает агент игрока «красных дьяволов», Гарначо не пытался задеть своего соперника, а пост, появившийся после матча, был ответом на домыслы болельщиков.

В интервью Relevo Гарначо Кике де Лукас, представляющий юного футболиста, объяснил это так:

«Мы оба много смеялись над этим, потому что на той игре на трибунах было около тридцати его друзей из Мадрида. Нас всех разместили в одной ложе, так что все его друзья говорили мне: «Вы следите за нами». И он сделал вид, что следит за нами, что оказалось таким же жестом, который сделал Педри, не знаю когда. Это сразу начало расти как снежный ком… Он тогда сказал: «Люди хотят найти конфликт там, где его вообще нет». Теперь иногда мне присылают эту же фотографию, но там смеются над ним из-за того, что их выбила «Севилья».

И он, это то, как я вам говорил, способен абстрагироваться и с юмором взглянуть на ситуацию, которую люди хотели истолковать с критической точки зрения. Те из нас, кто действительно знает, где мы были и что это было, до сих пор посмеиваемся над этим. И, кроме того, это была важная игра, потому что соперником была большая команда, только пришедшая из Лиги чемпионов… »

О том, зачем его клиент опубликовал эту фотографию после победы, Лукас сказал так:

«Вы же помните, что он выставил это после того, как все эти [споры] возникли. Он, конечно, сказал: «О, да? Ну, тогда давай ворвемся, мы все посмеемся, и теперь, если они захотят со мной поспорить, то у них будет на это хорошая причина». Другими словами, этот пост родился из-за того, что обсуждалось, всего, что было сказано, даже игрок «Барселоны» прислал ему сообщение: «Что ты задумал?»

Кроме того, здесь присутствует соревновательный аспект между молодыми парнями, которые борются за то, чтобы быть лучшими каждый день, и мне кажется, что это хорошо».

Этот пост, безусловно, набрал большую популярность в сети и вызвал множество споров. Даже «Кадис» решил заступиться за своих испанских коллег, опубликовав напоминание о том, что он обыграл «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче в декабре.