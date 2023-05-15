Странная претензия от Симоне.

Сегодня стали известны судейские назначения на ответные матчи полуфинала Лиги чемпионов. Игру между «Миланом» и «Интером» рассудит французский специалист Клеман Тюрпен. Такое решение вызвало неожиданную реакцию от главного тренера нерадзурри Симоне Индзаги:

«Я всегда предпочитал не говорить о судьях, за исключением редких случаев. Если вспомнить первый матч, то там был эпизод, фол Крунича в штрафной на Бастони, который следовало оценить по-другому. Вполне вероятно, что игра приняла бы другой оборот, если бы счет стал 3:0.

Что касается арбитра завтрашнего матча, друзья указали мне, что он француз и что в составе «Милана» четыре французских игрока ... Для нас это не проблема».

Можно было бы пройти мимо такого странного высказывания Индзаги, но во время предматчевой пресс-конференции «Милана» один из журналистов спросил Сандро Тонали, что он думает об этих словах:

«Я не буду отвечать на это, не буду... Думаю, что видимо нам придется найти судью без национальности ».

Что хотел сказать Симоне Индзаги − загадка. В составе обеих команд хватает игроков разных национальностей и если он намекал на фаворитизм, то довольно трудно удовлетворить всех.