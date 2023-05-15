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Индзаги считает, что у «Милана» есть преимущество из-за судьи-француза. Тонали мудро ответил тренеру

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Клеман Тюрпен
Футбол Футбол

Странная претензия от Симоне.

Сегодня стали известны судейские назначения на ответные матчи полуфинала Лиги чемпионов. Игру между «Миланом» и «Интером» рассудит французский специалист Клеман Тюрпен. Такое решение вызвало неожиданную реакцию от главного тренера нерадзурри Симоне Индзаги:

«Я всегда предпочитал не говорить о судьях, за исключением редких случаев. Если вспомнить первый матч, то там был эпизод, фол Крунича в штрафной на Бастони, который следовало оценить по-другому. Вполне вероятно, что игра приняла бы другой оборот, если бы счет стал 3:0.

Что касается арбитра завтрашнего матча, друзья указали мне, что он француз и что в составе «Милана» четыре французских игрока... Для нас это не проблема».

Можно было бы пройти мимо такого странного высказывания Индзаги, но во время предматчевой пресс-конференции «Милана» один из журналистов спросил Сандро Тонали, что он думает об этих словах:

«Я не буду отвечать на это, не буду... Думаю, что видимо нам придется найти судью без национальности».

Что хотел сказать Симоне Индзаги − загадка. В составе обеих команд хватает игроков разных национальностей и если он намекал на фаворитизм, то довольно трудно удовлетворить всех.

5 комментариев

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luqwet
В словах Индзаги нет ни слова о том, что французский судья даст преимущество Милану. Вы сами пишете в конце статьи, что фраза Симоне - загадка. А в заголовке у вас всё однозначно
+6
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Павел Анатольевич
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Anarchy
Индзаги все сделал очень грамотно и разумно, кто этого не понимает, тот очень слаб в психологии и переговорах.
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powerplayer
Ответ luqwet
В словах Индзаги нет ни слова о том, что французский судья даст преимущество Милану. Вы сами пишете в конце статьи, что фраза Симоне - загадка. А в заголовке у вас всё однозначно
Достаточно посмотреть колонку автора и там станет все понятно. Чувак просто постит новости... И в суть их, судя по всему, не особо вникает. На этом сайте только так и работает )
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Никита Никулин
Автор
Ответ luqwet
В словах Индзаги нет ни слова о том, что французский судья даст преимущество Милану. Вы сами пишете в конце статьи, что фраза Симоне - загадка. А в заголовке у вас всё однозначно
Просто так сказал, что судья француз и игроки у Милана − французы. Все, конечно же, просто так. Совпадение, все неоднозначно. Просто так он мог вообще не нести в паблик эту чушь.
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