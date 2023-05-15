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«Мать Криштиану Роналду колдует против Джорджины Родригес». Экстрасенс сделала скандальное заявление о семье футболиста

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Джорджина Родригес
Футбол Футбол

Если верить словам кубинского экстрасенса, то Криштиану Роналду и Джорджина Родригес, возможно, оказались в эпицентре своеобразной семейной драмы. Сообщается, что мать суперзвезды, Долорес Авейру пытается необычным способом разрушить отношения своего сына.

Ходят слухи, что Авейро прибегнула к колдовству, чтобы исключить Джорджину Родригес из жизни ее сына. Поразительное обвинение исходит от Мхони Виденте - кубинская экстрасенс печально известна своими дерзкими заявлениями.

«Мать Криштиану Роналду колдует против Джорджины. Она никогда не хотела, чтобы сын женился на ней или заводил с ней детей, троих она уже потеряла. Когда умер один из близнецов, то Долорес заявила Криштиану, что не хочет видеть Джорджину в своем доме. И по этой причине Криштиану не берет девушку в дом своей матери», - цитирует Виденте SportsManor.

Это не первый раз, когда Виденте высказывается о португальце. Скандальный экстрасенс, у которой есть судимость, в прошлом году предсказала, что футболист повесит бутсы на гвоздь к 2023 году. Кроме того, Виденте говорила, что Роналду возьмет на себя управленческие обязанности в азиатской или европейской команде, после выхода на пенсию.

4 комментария

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Barry
Битва экстрасенсов - Спортс ру эдишен.
+2
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+2
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LokoKa1ser92
а вот и серьезная футбольная аналитика подъехала на наш сайт про отношения
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уличный иуда
АХАХАХАХАХАХАХАХА, что я только что прочитал
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