«Тоттенхэм» купит защитника сборной Японии Такаи у «Кавасаки Фронтале» за 5 млн фунтов
«Тоттенхэм» подпишет защитника сборной Японии.
Лондонский клуб согласовал с «Кавасаки Фронтале» трансфер Коты Такаи за 5 миллионов фунтов, сообщает журналист Бен Джейкобс. Это будет самым дорогим трансфером японского игрока в истории Джей-лиги.
Ожидается, что 20-летний футболист будет играть за основную команду «шпор».
В 2025 году Такаи провел 19 матчей в чемпионате Японии и забил 2 гола. На его счету также 4 игры в составе сборной страны.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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