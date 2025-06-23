«Тоттенхэм» купит защитника сборной Японии Такаи у «Кавасаки Фронтале» за 5 млн фунтов

«Тоттенхэм» подпишет защитника сборной Японии.

Лондонский клуб согласовал с «Кавасаки Фронтале» трансфер Коты Такаи за 5 миллионов фунтов, сообщает журналист Бен Джейкобс. Это будет самым дорогим трансфером японского игрока в истории Джей-лиги.

Ожидается, что 20-летний футболист будет играть за основную команду «шпор».

В 2025 году Такаи провел 19 матчей в чемпионате Японии и забил 2 гола. На его счету также 4 игры в составе сборной страны.