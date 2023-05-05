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«Еда – это удовольствие». Джорджина Родригес рассказала о своих правилах питания

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Джорджина Родригес
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Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала о своей диете и о том, что она хочет, чтобы их с Криштиану дочери занимались балетом.

«Еда для меня – это удовольствие. Я не из тех, кто любит одно, а ест другое. Я придерживаюсь сбалансированной диеты, но у меня есть свои слабости. На 85% мое питание состоит из здоровой пищи –  я сижу на средиземноморской диете, а 15% - это сладости – моя слабость», – призналась Джорджина в интервью Womens Health.

Судя по всему, диета работает – Джорджина в прекрасной форме.

Девушка занимается балетом с трехлетнего возраста. Она также выразила желание, чтобы ее дочери, Алана, Ева и Белла, в конечном итоге продолжили ее путь:

«Я хочу поделиться с ними этой уникальной красотой».

24 комментария

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уличный иуда
"Уникальная красота"
Я один ее не вижу?
Думаю связь с этой женщиной Криша до добра не доведет….
+14
-2
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Misha Ivankov
Сразу нашлись те кто не видит что она красивая девушка) посмотрел бы я на ваших жён да девушек, для сравнения)
+10
-5
+5
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Oleg
У нее 15 кг лишнего веса, ей ли думать о еде)
+12
-8
+4
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ken35
Ответ Фруктовый роналду
Комментарий удален модератором
+)))
+5
-1
+4
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Oleg
Ответ Misha Ivankov
Сразу нашлись те кто не видит что она красивая девушка) посмотрел бы я на ваших жён да девушек, для сравнения)
Она абсолютно не красивая, очень дородная, с лишним весом.
Но правда яркая.
+5
-2
+3
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Экочёрт 4000
Ответ уличный иуда
"Уникальная красота" Я один ее не вижу? Думаю связь с этой женщиной Криша до добра не доведет….
уникальная красота - это ж про балет, блин
+2
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CopaAmerica
Ответ Oleg
Она абсолютно не красивая, очень дородная, с лишним весом. Но правда яркая.
жирная и некрасивая, надо признать
+5
-3
+2
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Удар Кержакова
Ответ Befire
Повезло Кришу.... Чпокает ее наверное?
Салтыкова классная! Спишь с ней? (с)
+2
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Дженнифер Коннелли
Джорджина уже ведёт себя как durа в последнее время! Чем она заслужила собственный кино? И почему он везде похвастаются говоря о всяких ерунды? Я бы поняла если бы она выдающийся актриса или спортсменка, но она же обычная девушка боже мой которая за счет Рона стала знаменитным и богатым! Дает интервью будто она Анджелина Джоли или Ронда Роузи
+4
-3
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Николай Козлов
Джорджина Родригес рассказала о своих правилах питания. Она поделилась главным ингредиентом, помогающим ей держать форму, он называется Adobe Photoshop.

Его употребление позволяет сохранять стройность фигуры даже после употребления сладостей.
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Евгений Семенченко
а дочь Аланой назвала в честь Мамаевой? )))
+1
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Мукунку хороший
Чего уже так себе..в тираж вышла.)))
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Строитель85
Кому как , по мне хороша.
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NikitaNik
Ответ уличный иуда
"Уникальная красота" Я один ее не вижу? Думаю связь с этой женщиной Криша до добра не доведет….
Мне кажется, что негативные эффекты уже проявляются
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huzayfa
Ответ Фруктовый роналду
Комментарий удален модератором
Четко сказал
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Oleg
Ответ Misha Ivankov
Ну это смешно! Я не говорю что она эталон красоты, есть и симпотнее дамы. Но она вообще впорядке и про какой ты лишний вес говоришь мне вообще не понятно. Нормальный у неё бампер
Да ужас)
Я ее видел в Мадриде, маленькая, очень плотная, не такая как в инсте)
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BORODA
Ответ Misha Ivankov
Сразу нашлись те кто не видит что она красивая девушка) посмотрел бы я на ваших жён да девушек, для сравнения)
На свою посмотри,Миша. Если есть...
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Misha Ivankov
Ответ Oleg
Да ужас) Я ее видел в Мадриде, маленькая, очень плотная, не такая как в инсте)
Маленькая? Ну мне лошади не нравятся! Очень плотная?) чушь. Я видел как она на фоне Кринжа выглядет, все впорядке. Не толстая и не тощая доска. Как раз то что нужно
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Мукунку хороший
Ответ Евгений Семенченко
а дочь Аланой назвала в честь Мамаевой? )))
В честь Чумака)
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Фруктовый роналду
Ответ Игорь Климов
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Растиньяк
Ответ Игорь Климов
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вкус крабовых чипсов
В сравнении с многими другими женами футболистов, просто космос.. Не тощая фитоняха, выглядит как нормальная баба. Нет дебильного выражения лица, а главное никаких татух!
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Befire
Повезло Кришу.... Чпокает ее наверное?
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Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
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