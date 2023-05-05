24 комментария

Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала о своей диете и о том, что она хочет, чтобы их с Криштиану дочери занимались балетом.

«Еда для меня – это удовольствие. Я не из тех, кто любит одно, а ест другое. Я придерживаюсь сбалансированной диеты, но у меня есть свои слабости. На 85% мое питание состоит из здоровой пищи – я сижу на средиземноморской диете, а 15% - это сладости – моя слабость», – призналась Джорджина в интервью Women’s Health.

Судя по всему, диета работает – Джорджина в прекрасной форме.

Девушка занимается балетом с трехлетнего возраста. Она также выразила желание, чтобы ее дочери, Алана, Ева и Белла, в конечном итоге продолжили ее путь:

«Я хочу поделиться с ними этой уникальной красотой».