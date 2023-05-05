19 комментариев

В разговоре с Diario Ole бывший игрок «Барселоны» Хавьер Маскерано прокомментировал ситуацию Лионеля Месси в «ПСЖ» - в последнее время его постоянно освистывают собственные болельщики, даже за пределами стадиона.

«Жаль, что они не осознают, какого игрока им посчастливилось заполучить в свою команду. Я думаю, что 10 лет назад ни один болельщик «ПСЖ» не мог себе представить, что за них может играть лучший футболист в истории. И вместо того, чтобы наслаждаясь его мастерством, они его критикуют», - говорит Маскерано.

«Через 10 лет они пожалеют об этом. Любая команда в мире отдала бы все, чтобы получить Месси хотя бы на пять минут».

«Отпустите его туда, где он счастлив. Если это место здесь в Париже, то отлично. Так ходите и наслаждайтесь его игрой каждые выходные, иначе вам придется наблюдать за ним только по телевизору, как это было в предыдущие 20 лет».