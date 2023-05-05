19 комментариев

«Они пожалеют об этом». Хавьер Маскерано критикует болельщиков «ПСЖ» за отношение к Месси
В разговоре с Diario Ole бывший игрок «Барселоны» Хавьер Маскерано прокомментировал ситуацию Лионеля Месси в «ПСЖ» - в последнее время его постоянно освистывают собственные болельщики, даже за пределами стадиона.
«Жаль, что они не осознают, какого игрока им посчастливилось заполучить в свою команду. Я думаю, что 10 лет назад ни один болельщик «ПСЖ» не мог себе представить, что за них может играть лучший футболист в истории. И вместо того, чтобы наслаждаясь его мастерством, они его критикуют», - говорит Маскерано.
«Через 10 лет они пожалеют об этом. Любая команда в мире отдала бы все, чтобы получить Месси хотя бы на пять минут».
«Отпустите его туда, где он счастлив. Если это место здесь в Париже, то отлично. Так ходите и наслаждайтесь его игрой каждые выходные, иначе вам придется наблюдать за ним только по телевизору, как это было в предыдущие 20 лет».
Он с Аргентиной выбил Италию и итальянцы стали его ненавидеть. поэтому быстренько открыли на него дела, за употребление наркотиков, за дружбу с мафией.
Там совсем полоумная фан база, и каждую весну у них обострение.
Но наверняка есть и немало адекватных болельщиков, но кто из услышит. Отморзки громче, и хорошо организованы.
Месси не вырос в ПСЖ, этот клуб не то место, которое дало ему всё, которое сделала его тем самым Месси. ПСЖ это место работы. И свою работу он делает хорошо. Больше одного результативного действия за матч, это Ооочень хорошая работа. А то что голов стало поменьше, так это из-за его роли в клубе, из-за того что есть чистый форвард Мбаппе. Так это еще больше подтверждает его класс. Меньше голов, больше созидания.
Ну так какие претензии-то?))) контракт заканчивается, надо поискать альтернативные варианты.
А в чем счастье? результата 0. Продажа футболок, да реклама, но болелам от этого ни жарко , ни холодно.