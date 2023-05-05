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«Они пожалеют об этом». Хавьер Маскерано критикует болельщиков «ПСЖ» за отношение к Месси

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Хавьер Маскерано Хавьер Маскерано
Футбол Футбол

В разговоре с Diario Ole бывший игрок «Барселоны» Хавьер Маскерано прокомментировал ситуацию Лионеля Месси в «ПСЖ» - в последнее время его постоянно освистывают собственные болельщики, даже за пределами стадиона.

«Жаль, что они не осознают, какого игрока им посчастливилось заполучить в свою команду. Я думаю, что 10 лет назад ни один болельщик «ПСЖ» не мог себе представить, что за них может играть лучший футболист в истории. И вместо того, чтобы наслаждаясь его мастерством, они его критикуют», - говорит Маскерано.

«Через 10 лет они пожалеют об этом. Любая команда в мире отдала бы все, чтобы получить Месси хотя бы на пять минут».

«Отпустите его туда, где он счастлив. Если это место здесь в Париже, то отлично. Так ходите и наслаждайтесь его игрой каждые выходные, иначе вам придется наблюдать за ним только по телевизору, как это было в предыдущие 20 лет».

19 комментариев

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Vlad
Почему Мбаппе не освистывают? В том, что ПСЖ вылетел из ЛЧ Месси что ли виноват, вроде в команде 11 игроков плюс тренер. Со всех спрос одинаковый. Или они ему не могут простить, что он у французов кубок ЧМ отобрал? Так всё вполне заслуженно. Выиграл сильнейший. А то тут некоторые считают, что аргов и судьи и шейхи вели к чемпионству. Бред...
+43
-4
+39
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alberto-m
Ответ Спартак Уокер
Да болельщики ПСЖ критикуют всех кого видят зажрались так сказать
Болельщики ПСЖ забыли где они были до того как их купили шейхи они очень похожи с болельщиками Челси такие же недо болельщики
+26
0
+26
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Спартак Уокер
Да болельщики ПСЖ критикуют всех кого видят зажрались так сказать
+20
-3
+17
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alberto-m
Ответ Vlad
Почему Мбаппе не освистывают? В том, что ПСЖ вылетел из ЛЧ Месси что ли виноват, вроде в команде 11 игроков плюс тренер. Со всех спрос одинаковый. Или они ему не могут простить, что он у французов кубок ЧМ отобрал? Так всё вполне заслуженно. Выиграл сильнейший. А то тут некоторые считают, что аргов и судьи и шейхи вели к чемпионству. Бред...
Эта история напоминает, историю с Марадонай в Италии.
Он с Аргентиной выбил Италию и итальянцы стали его ненавидеть. поэтому быстренько открыли на него дела, за употребление наркотиков, за дружбу с мафией.
+10
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+8
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Caterina
Ответ Vlad
Почему Мбаппе не освистывают? В том, что ПСЖ вылетел из ЛЧ Месси что ли виноват, вроде в команде 11 игроков плюс тренер. Со всех спрос одинаковый. Или они ему не могут простить, что он у французов кубок ЧМ отобрал? Так всё вполне заслуженно. Выиграл сильнейший. А то тут некоторые считают, что аргов и судьи и шейхи вели к чемпионству. Бред...
Мбаппе тоже освистывали. Неймара. Верратти оскорбляют.
Там совсем полоумная фан база, и каждую весну у них обострение.
Но наверняка есть и немало адекватных болельщиков, но кто из услышит. Отморзки громче, и хорошо организованы.
+8
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+6
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Виталий Петров
Болельщики такие болельщики ))
Месси не вырос в ПСЖ, этот клуб не то место, которое дало ему всё, которое сделала его тем самым Месси. ПСЖ это место работы. И свою работу он делает хорошо. Больше одного результативного действия за матч, это Ооочень хорошая работа. А то что голов стало поменьше, так это из-за его роли в клубе, из-за того что есть чистый форвард Мбаппе. Так это еще больше подтверждает его класс. Меньше голов, больше созидания.
Ну так какие претензии-то?))) контракт заканчивается, надо поискать альтернативные варианты.
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Alexander Katschalow
Ответ Real_v_dushe
Маскерано совсем глуп по жизни. О чём может пожалеть болельщик ПСЖ? Что такого Парижу дал меська? Ничего.
Не кашляй
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кто-то
Болелы Парижа должны понять, что с уходом Месси клуб потеряет кучу денег, да и кто будет вырезать голевые передачи для мбаппе со своей половины поля
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Serdida Orayew
Ответ Спартак Уокер
Да болельщики ПСЖ критикуют всех кого видят зажрались так сказать
Если в команде есть Месси, то в проигрышах команды всегда виноват он, а вдругих командах виноват тренер, а то что Месси все матчи отыгривает на высшем уровне и почти всегда хорошие оценки получает никто и видеть не хочет...
+4
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Фаррух Касимов
Ответ Yury Sin
Никто не может осуждать Месси за вылет из ЛЧ. Все уже давно знают, что он просто никакой там в важных матчах, и это было так задолго до прихода в псж, так что не его проблемы.
этот никакой привел. Аргентину к кубку мира.
+4
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Спартак Уокер
Ответ alberto-m
Болельщики ПСЖ забыли где они были до того как их купили шейхи они очень похожи с болельщиками Челси такие же недо болельщики
Согласен с вами
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SMX
"Жаль, что они не осознают, какого игрока им посчастливилось заполучить в свою команду"
А в чем счастье? результата 0. Продажа футболок, да реклама, но болелам от этого ни жарко , ни холодно.
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МОНТЁР ТуПи
Хавьер МЕССИрано!
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Фаррух Касимов
хейтерня нашла повод и придралась к ЛЧ .Но ЛЧ для Месси пройденный этап,такой мотивации нет( 4 ЛЧ) по сравнению с неизведанной вершиной как грандиозный ЧМ.Это надо понимать.
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Спартак Уокер
Ответ Serdida Orayew
Если в команде есть Месси, то в проигрышах команды всегда виноват он, а вдругих командах виноват тренер, а то что Месси все матчи отыгривает на высшем уровне и почти всегда хорошие оценки получает никто и видеть не хочет...
Согласен Месси в этом сезоне явно не плох
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Arkadios Avgitidis
Ответ Caterina
Мбаппе тоже освистывали. Неймара. Верратти оскорбляют. Там совсем полоумная фан база, и каждую весну у них обострение. Но наверняка есть и немало адекватных болельщиков, но кто из услышит. Отморзки громче, и хорошо организованы.
видимо,лягушки китайские..побочные явления)
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