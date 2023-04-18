Играли в «Барселоне».

Защитник «Челси» Марк Кукурелья ответил на вопрос, кто лучший футболист в мире.

«Кто лучший игрок? Месси. Я играл с ним в «Барселоне». Самое невероятное, что я видел в нем, это то, как он изучает игру на поле.

Все думают, что Месси просто ходит, но он следит за всем и изучает свободное пространство. Потом он получает мяч, уже владея всей необходимой информацией. И в этот момент у него есть все, чтобы прикончить соперника. Это просто невероятно».