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😲 «Это просто невероятно». Марк Кукурелья рассказал, почему считает Месси лучшим футболистом в мире

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Играли в «Барселоне».

Защитник «Челси» Марк Кукурелья ответил на вопрос, кто лучший футболист в мире.

«Кто лучший игрок? Месси. Я играл с ним в «Барселоне». Самое невероятное, что я видел в нем, это то, как он изучает игру на поле.

Все думают, что Месси просто ходит, но он следит за всем и изучает свободное пространство. Потом он получает мяч, уже владея всей необходимой информацией. И в этот момент у него есть все, чтобы прикончить соперника. Это просто невероятно».

4 комментария

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CopaAmerica
в мире много одних из лучших, а лучших из лучших всего 3ое - Пеле Марадона и Месси, без кубка мира до футбольного олимпа не долетишь
+6
0
+6
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Игорь Климов
Лео Месси!
https://vk.com/wall-64746358_95528
+3
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+3
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LEO30_10
Лео Месси это Л+М = Лучший Мире🌍🐐
+1
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Barsenoga
Месси больше чем футболист, наверное только Иньеста может так же думать на поле как он, мы не поймем как они видят футбол, поэтому многие пишут пешеход, а пешеход тем временем соревнуется в 35, с 20+ летними талантами, даже винисиус сделал 85 обводок и Месси в 85 в з5 лет, я поражаюсь.
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