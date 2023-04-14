19 комментариев

Красота и гордость итальянского футбола.

Сестры Кардашьян помимо своего количества, бешеной популярности и красоты известны любовью к игрокам НБА. Ламар Одом, Тристан Томпсон и Бэйк Гриффин могут рассказать об этом много интересностей.

Дело Кардашьян живет и в итальянской серии А – знакомьтесь, сестры Насти.

Старшая Кьяра недавно родила ребенка от игрока «Лацио» Маттиа Дзакканьи.

А еще недавно встречалась с Николой Дзаньоло из «Ромы». Сейчас суперталант уже уехал в Турцию.

До этого Кьяра покорила Неймара, который написывал итальянке в инстаграме.

Младшая сестра Кьяры – 23-летняя Анджела еще свободна, но надолго ли?