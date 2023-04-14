Гаспачо
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В Италии есть свои сестры Кардашьян: сестры Насти уже влюбили в себя половину серии А🔥🔥🔥

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Красота и гордость итальянского футбола.

Анджела Насти, сестра Кьяры, сводившая Голлини с ума

Сестры Кардашьян помимо своего количества, бешеной популярности и красоты известны любовью к игрокам НБА. Ламар Одом, Тристан Томпсон и Бэйк Гриффин могут рассказать об этом много интересностей.

Дело Кардашьян живет и в итальянской серии А – знакомьтесь, сестры Насти.

Старшая Кьяра недавно родила ребенка от игрока «Лацио» Маттиа Дзакканьи.

Zaccagni goal, Lazio dreams of the Scudetto. And dedicates it to his son (Chiara Nasti in the ninth month) - Pledge Times
Chiara Nasti reveals the wedding date with Mattia Zaccagni, the clue published on social media

А еще недавно встречалась с Николой Дзаньоло из «Ромы». Сейчас суперталант уже уехал в Турцию.

До этого Кьяра покорила Неймара, который написывал итальянке в инстаграме.

Chiara has featured in two Italian TV reality TV shows

Младшая сестра Кьяры – 23-летняя Анджела еще свободна, но надолго ли?

19 комментариев

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vovanychh
Под надписью, где покорила Неймара, действительно симпатично девушка выглядит. То ли макияж такой, но скорее сама Настя, а не сёстры
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Tigo_Volchara93
Я б влупил 😻
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larissa
Ответ Владимир Георгия
Некоторые женщины думают, что если губы накачают то все мужики попадают. Глупость так себя уродовать.
https://yadi.sk/i/P4TNHj4w_WKbCA
+1
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Боевой Бурят Путина
Кошелки, которых отлюбила половина Серии А - это повод для гордости что ли? Хотя знавал давненько одну мадам, которая всем рассказывала, что «была с Тимати»😂 Видимо это главное достижение в жизни и некий знак качества на этом «рынке»
+2
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red_devils
Ответ Igor Ivanov
Очередные "инстасамки", которых 999 куда не плюнь. Фу.
прямо таки фу и даже не посмотрел бы, уж молчу про "не хотел бы" ;)
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B_Boris
Думается что от таких только и ожидаются вопросы что-то вроде "Сколько на счету в банке? Сколько машин, особняков?" 😁
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jeckk
Губастики-жопастики. Фигуры конечно зачетные...
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Christian
Эскортницы надутые
+8
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Morning Again
Сестры Насти? Интересно было бы увидеть саму Настю.
+5
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Владимир Георгия
Некоторые женщины думают, что если губы накачают то все мужики попадают. Глупость так себя уродовать.
+6
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Алексей Полиенков
Какая мерзость...
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achrustalev
Кардашьян для белых.
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Jovid Mirzoev
Я что-то запутался кто сейчас с кем и от кого ребёнок?
+5
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Егор Мадьяров
Сестры Насти - Левая и Правая (Atomic Heart) :)
+2
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Тюменец
Формы выдающиеся, конечно
+9
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Igor Ivanov
Очередные "инстасамки", которых 999 куда не плюнь. Фу.
+15
-4
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garp
дуры какие то
+2
-5
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CopaAmerica
какие то они "холодные", вот у бартры телка реально огонь
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-1
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art57
наши девки лучше как бы, наши девки веселей, наши девки этим бабам надавали б
########(кренделей)
+2
-4
-2
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